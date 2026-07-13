Pronóstico del tiempo: ascenso leve de temperatura, nubosidad y precipitaciones hacia el fin de semana

Para el inicio de esta semana el pronóstico del tiempo anticipa estabilidad con tardes agradables. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata /Diario Uno

Estas condiciones se mantendrán para el resto de la semana en el Gran Mendoza con ascenso progresivo de las temperaturas que podría llegar a los 19 grados el miércoles.

Pronóstico del tiempo con nevadas en la alta montaña

Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo que lo más relevante de esta semana será el pulso de inestabilidad que se espera que afecte ambos lados de la cordillera.

Algunos pronósticos indicaron que las nevadas comenzarán en la noche del miércoles y se podrían extender hasta el miércoles 22 de julio, por lo que recomendaron evitar viajar dentro de ese período de tiempo.

Otros modelos indican que las nevadas comenzarán desde el viernes y afectarán durante todo el fin de semana, con posibles lluvias en el llano del Gran Mendoza, además de marcado descenso de la temperatura.