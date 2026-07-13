El pronóstico del tiempo indica para esta semana ascenso de temperaturas en el Gran Mendoza, pero mayormente nublado. Además, se acerca un frente de inestabilidad y nevadas en la alta montaña.
Pronóstico del tiempo: ascenso leve de temperatura, nubosidad y precipitaciones hacia el fin de semana
El lunes llega con un leve ascenso de la temperatura y así seguirá el resto de la semana en el Gran Mendoza. En la alta montaña se esperan nevadas
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que este lunes será muy parecido al domingo, con una mañana fría, nublada y una mínima que rondó los 3 grados.
Hacia la tarde se espera que suba a 16 grados debido a la presencia de viento norte. La especialista advirtió de posibles bancos de niebla y neblina en Lavalle, en la Zona Este y en el Valle de Uco.
Estas condiciones se mantendrán para el resto de la semana en el Gran Mendoza con ascenso progresivo de las temperaturas que podría llegar a los 19 grados el miércoles.
Pronóstico del tiempo con nevadas en la alta montaña
Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo que lo más relevante de esta semana será el pulso de inestabilidad que se espera que afecte ambos lados de la cordillera.
Algunos pronósticos indicaron que las nevadas comenzarán en la noche del miércoles y se podrían extender hasta el miércoles 22 de julio, por lo que recomendaron evitar viajar dentro de ese período de tiempo.
Otros modelos indican que las nevadas comenzarán desde el viernes y afectarán durante todo el fin de semana, con posibles lluvias en el llano del Gran Mendoza, además de marcado descenso de la temperatura.