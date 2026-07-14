Selección argentina vs. Inglaterra: la Embajada Británica pidió mesura a su community manager en forma inusual

"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, respondió el community manager.

El memo al que hizo referencia en el posteo dice lo siguiente: "De cara a la semifinal del Mundial de mañana (por este miércoles), le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada".

"En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes. El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, the oven is not ready for buns (el horno no está para bollos)", memo de la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires a su community manager "En caso de ganar Inglaterra, celebrar de forma elegante y punto. En caso de ganar Argentina, felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes. El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, the oven is not ready for buns (el horno no está para bollos)", memo de la Embajada de Reino Unido en Buenos Aires a su community manager

El mensaje diplomático británico fue interpretado por algunos usuarios como un gesto de cordialidad deportiva, mientras que otros lo vincularon con la controversia desatada en las últimas horas por las restricciones impuestas para exhibir símbolos relacionados con el reclamo argentino sobre las islas.

En torno al encuentro, la semifinal del Mundial 2026 se jugará bajo un fuerte operativo de seguridad, con miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta y con estrictos controles en los accesos al estadio. Las autoridades estadounidenses advirtieron que no se permitirá el ingreso de elementos que puedan ser considerados provocadores o de contenido político.