El clima previo de un partido entre la Selección argentina e Inglaterra, con antecedentes de "riesgo", ha generado repercusiones en la sede mundialista y en los países protagonistas. Sin embargo, la Embajada del Reino Unido en nuestro país le puso una nota que navega entre lo pueril y lo jocoso con un comunicado interno a su administrador de redes sociales.
Selección argentina vs. Inglaterra: la Embajada Británica pidió mesura a su community manager en forma inusual
La Embajada de Reino Unido publicó recomendaciones al administrador las redes sociales con una frase desopilante, referido al partido con la Selección argentina
En la víspera de la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre argentinos e ingleses, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires publicó este martes un particular mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó y generó repercusiones entre los usuarios argentinos.
Las recomendaciones al community manager de la Embajada Británica en Buenos Aires
El mensaje subido a la cuenta oficial de Instagram de la Embajada del Reino Unido, señaló una lista de directivas sobre cómo manejarse y qué tono adoptar ante el encuentro que tendrá lugar en Atlanta.
"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes”, respondió el community manager.
El memo al que hizo referencia en el posteo dice lo siguiente: "De cara a la semifinal del Mundial de mañana (por este miércoles), le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada".
El mensaje diplomático británico fue interpretado por algunos usuarios como un gesto de cordialidad deportiva, mientras que otros lo vincularon con la controversia desatada en las últimas horas por las restricciones impuestas para exhibir símbolos relacionados con el reclamo argentino sobre las islas.
En torno al encuentro, la semifinal del Mundial 2026 se jugará bajo un fuerte operativo de seguridad, con miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta y con estrictos controles en los accesos al estadio. Las autoridades estadounidenses advirtieron que no se permitirá el ingreso de elementos que puedan ser considerados provocadores o de contenido político.