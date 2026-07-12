Cómo le fue a Inglaterra cada vez que disputó las semifinales de la Copa del Mundo

Inglaterra tiene tan solo una Copa del Mundo.

Las contadas alegrías y los golpes más duros en la antesala de la final

El recuerdo más glorioso para la afición británica nos remonta a la edición de 1966, cuando oficiaron de locales. En aquella oportunidad, la escuadra inglesa logró sortear con éxito la barrera de las semifinales al vencer a Portugal por un ajustado 2-1, un resultado que les dio el boleto directo para disputar y ganar su única estrella.

Sin embargo, las experiencias posteriores en esta misma instancia estuvieron teñidas de frustración y dramatismo absoluto para los europeos.

En el Mundial de Italia 1990, Inglaterra estuvo muy cerca de repetir la hazaña, pero terminó cayendo en una fatídica tanda de penales frente a Alemania Occidental tras igualar durante el tiempo reglamentario, iniciando una especie de maleficio en las definiciones desde los doce pasos.

La herida más fresca antes de la actual cita norteamericana ocurrió en Rusia 2018. En aquella ocasión, los Tres Leones comenzaron ganando el encuentro de semifinales de manera temprana, pero el combinado de Croacia reaccionó a tiempo, forzó la prórroga y terminó eliminándolos con un doloroso 2-1 en el tiempo suplementario, relegándolos al partido por el tercer puesto.

Inglaterra va por todo contra Argentina.

¿Cuántas finales ha disputado Inglaterra en Copas del Mundo?

Inglaterra ha disputado una sola final en la historia del torneo: