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Cómo le fue a Inglaterra cada vez que disputó las semifinales de la Copa del Mundo

Un repaso por los antecedentes de Inglaterra en la antesala del partido decisivo, una instancia que históricamente les ha resultado esquiva y cargada de dramatismo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Inglaterra jugará contra la Selección argentina el próximo miércoles.

Inglaterra jugará contra la Selección argentina el próximo miércoles.

La cuenta regresiva para el crucial enfrentamiento de semifinales del Mundial 2026 mantiene en vilo al planeta. Con el cruce confirmado ante la Selección argentina en la ciudad de Atlanta, el combinado de Inglaterra se prepara para afrontar uno de los desafíos más imponentes de su trayectoria reciente, buscando quebrar una tendencia negativa histórica.

Para el conjunto británico, alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo representa tanto un motivo de orgullo como un llamado a la cautela.

A lo largo de las distintas eras del certamen de la FIFA, meterse entre los cuatro mejores del planeta ha sido una tarea titánica para los Tres Leones, dejando un registro estadístico que denota la enorme dificultad que afrontan para dar el paso definitivo hacia la gloria.

Inglaterra tiene tan solo una Copa del Mundo.

Inglaterra tiene tan solo una Copa del Mundo.

Las contadas alegrías y los golpes más duros en la antesala de la final

El recuerdo más glorioso para la afición británica nos remonta a la edición de 1966, cuando oficiaron de locales. En aquella oportunidad, la escuadra inglesa logró sortear con éxito la barrera de las semifinales al vencer a Portugal por un ajustado 2-1, un resultado que les dio el boleto directo para disputar y ganar su única estrella.

Sin embargo, las experiencias posteriores en esta misma instancia estuvieron teñidas de frustración y dramatismo absoluto para los europeos.

En el Mundial de Italia 1990, Inglaterra estuvo muy cerca de repetir la hazaña, pero terminó cayendo en una fatídica tanda de penales frente a Alemania Occidental tras igualar durante el tiempo reglamentario, iniciando una especie de maleficio en las definiciones desde los doce pasos.

La herida más fresca antes de la actual cita norteamericana ocurrió en Rusia 2018. En aquella ocasión, los Tres Leones comenzaron ganando el encuentro de semifinales de manera temprana, pero el combinado de Croacia reaccionó a tiempo, forzó la prórroga y terminó eliminándolos con un doloroso 2-1 en el tiempo suplementario, relegándolos al partido por el tercer puesto.

Inglaterra va por todo contra Argentina.

Inglaterra va por todo contra Argentina.

¿Cuántas finales ha disputado Inglaterra en Copas del Mundo?

Inglaterra ha disputado una sola final en la historia del torneo:

  • 1966: Inglaterra 4-2 Alemania.
  • Finales disputadas: 1.
  • Finales ganadas: 1.
  • Finales perdidas: 0.

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