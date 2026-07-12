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Un relato muy triste

"Descansa en paz, mi amor": la desgarradora publicación de la novia de Jayden Adams

La pareja del futbolista sudafricano compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir al deportista tras su fallecimiento

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El jugador se quitó la vida luego de su participación en el Mundial.

El jugador se quitó la vida luego de su participación en el Mundial.

El joven futbolista sudafricano ha dejado un vacío imposible de llenar tanto en el terreno de juego como en los corazones de quienes compartieron su camino a nivel personal y profesional. Así lo hizo saber su novia, Aqueelah Chloe Adendorf, quien publicó un mensaje desgarrador.

La conmoción inicial por la pérdida de esta promesa del fútbol dio paso a múltiples muestras de dolor y condolencias provenientes de distintas partes del globo. Sin embargo, el testimonio más triste y cargado de emotividad provino de su círculo más íntimo, donde se asimila con extrema dificultad el impacto de una ausencia tan repentina.

El fallecimiento del jugador sudafricano conmovi&oacute; a todos.

El fallecimiento del jugador sudafricano conmovió a todos.

Las emotivas palabras de despedida de su compañera de vida

A través de una publicación cargada de melancolía la pareja del jugador decidió romper el silencio para expresar el duro momento sentimental que atraviesa. La publicación, que rápidamente conmovió a los usuarios en las plataformas digitales.

El escrito describe el profundo afecto que los unía y la dificultad extrema de afrontar los días venideros sin la presencia física del futbolista.

Un mensaje que conmueve al mundo del f&uacute;tbol.

Un mensaje que conmueve al mundo del fútbol.

En el tramo más emotivo del texto, la joven dedicó unas palabras finales que sintetizan el sentimiento de desolación absoluta que la embarga, cerrando su mensaje con la sentida frase: "descansa en paz mi amor".

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