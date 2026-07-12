"Descansa en paz, mi amor": la desgarradora publicación de la novia de Jayden Adams

La conmoción inicial por la pérdida de esta promesa del fútbol dio paso a múltiples muestras de dolor y condolencias provenientes de distintas partes del globo. Sin embargo, el testimonio más triste y cargado de emotividad provino de su círculo más íntimo, donde se asimila con extrema dificultad el impacto de una ausencia tan repentina.

El fallecimiento del jugador sudafricano conmovió a todos.

Las emotivas palabras de despedida de su compañera de vida

A través de una publicación cargada de melancolía la pareja del jugador decidió romper el silencio para expresar el duro momento sentimental que atraviesa. La publicación, que rápidamente conmovió a los usuarios en las plataformas digitales.