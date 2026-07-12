El padre de Erling Haaland estalló de furia contra el arbitraje tras la caída de Noruega ante Inglaterra

El padre de Haaland se mostró indigno por la caída en semis.

La escandalosa reacción de Alf-Inge Haaland

El ex deportista y padre del atacante nórdico no anduvo con rodeos a la hora de calificar el desempeño de las autoridades sobre el campo de juego. Convencido de que su nación fue severamente perjudicada, el hombre utilizó una frase lapidaria que se replicó de forma instantánea en los portales del mundo entero al sentenciar que "nos robaron".

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", escribió el padre del Erling Haaland.

Las palabras calaron hondo en la FIFA quien tuvo que salir a dar explicaciones por una jugada que fue tan polémica como confusa.

El video está dando la vuelta al mundo ya que la pelota habría tocado en la cámara, por lo que se debería haber anulado la jugada y no habría terminado en gol para Inglaterra.