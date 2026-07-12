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Una polémica sin precedentes

El padre de Erling Haaland estalló de furia contra el arbitraje tras la caída de Noruega ante Inglaterra

Alf-Inge Haaland no ocultó su indignación por la polémica eliminación de Noruega en los cuartos de final y lanzó una fuerte acusación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Noruega quedó eliminada con una gran polémica.

Noruega quedó eliminada con una gran polémica.

La ajustada y polémica victoria de Inglaterra sobre Noruega no solo catapultó a los británicos a las semifinales frente a la Argentina, sino que desató un vendaval de reacciones cruzadas debido al desarrollo de las acciones y a las decisiones del cuerpo arbitral en jugadas clave.

Entre todas las voces que se alzaron para cuestionar el desenlace del compromiso, la que generó un verdadero sismo mediático fue la del entorno directo de Erling Haaland.

El progenitor del temible delantero del Manchester City apeló a sus canales oficiales para descargar toda su frustración, apuntando directamente contra la honestidad de los colegiados.

El padre de Haaland se mostr&oacute; indigno por la ca&iacute;da en semis.

El padre de Haaland se mostró indigno por la caída en semis.

La escandalosa reacción de Alf-Inge Haaland

El ex deportista y padre del atacante nórdico no anduvo con rodeos a la hora de calificar el desempeño de las autoridades sobre el campo de juego. Convencido de que su nación fue severamente perjudicada, el hombre utilizó una frase lapidaria que se replicó de forma instantánea en los portales del mundo entero al sentenciar que "nos robaron".

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", escribió el padre del Erling Haaland.

Las palabras calaron hondo en la FIFA quien tuvo que salir a dar explicaciones por una jugada que fue tan polémica como confusa.

El video está dando la vuelta al mundo ya que la pelota habría tocado en la cámara, por lo que se debería haber anulado la jugada y no habría terminado en gol para Inglaterra.

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