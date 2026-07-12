Federal A: FADEP recibe al Atlético San Martín y Huracán Las Heras juega con Deportivo Rincón

En Russell se verán las caras dos equipos mendocinos

Desde las 11,30 habrá un choque de mendocinos entre FADEP y el Atlético Club San Martín. El partido se jugará en el el predio de Russell, bajo el arbitraje del cordobés Leandro Sosa.

FADEP debe vencer por 3 a 1 como visitante a Atenas de Río Cuarto y en la tabla está cuarto con 19 puntos con 4 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. Se ubica en zona de clasificación y a 5 unidades del líder, Cipolletti de Río Negro.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético Club San Martín.

Atlético Club San Martín, viene de superar por 1 a 0 a Deportivo Rincón como local, está 7mo con 17 puntos y con chances matemáticas de clasificarse. El equipo dirigido por Alejandro Abaurre lleva 4 triunfos, 5 empates y cinco derrotas.

Pablo Jofré dirige a Huracán Las Heras.

Se presenta de visitante ante Deportivo Rincón

Huracán Las Heras jugará de visitante ante Deportivo Rincón desde las 15.30 en el estadio Elías Moisés Gómez, con el arbitraje del cordobés César Ceballo.

Huracán Las Heras jugará de visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén.

El Globo viene de vencer por 2 a 0 a Costa Brava en una victoria importante que le permite mantenerse prendido en la pelea por avanzar a la siguiente instancia. El conjunto dirigido por Pablo Jofré, se ubica quinto, suma 19 unidades debido a cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Los tres elencos mendocinos están luchando por acceder a la siguiente instancia. Del primero al cuarto clasifican a la etapa Campeonato, y del quinto al noveno van a la etapa Reválida.