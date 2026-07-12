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Federal A: FADEP recibe al Atlético San Martín y Huracán Las Heras juega con Deportivo Rincón

Este domingo a las 11.30 FADEP recibe a Atlético San Martín en un duelo de mendocinos y a las 15.30 Huracán Las Heras visitará a Deportivo Rincón por la fecha 17

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP y el Atlético Club San Martín se medirán este domingo desde las 11.30 en Russell por el Federal A.

FADEP y el Atlético Club San Martín se medirán este domingo desde las 11.30 en Russell por el Federal A.

FADEP jugará con el Alético San Martín y Huracán Las Hera lo hará como visitante este domingo en los partidos correspondientes de la 17ma fecha de la Zona 3 de la segunda ronda del torneo Federal A. +

Los tres equipos mendocinos que participan en la categoría disputarán una jornada muy importante, a dos fechas del final.

Diego Pozo, es el entrenador de FADEP que está haciendo una buena campaña.

Diego Pozo, es el entrenador de FADEP que está haciendo una buena campaña.

El atractivo encuentro se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y ver a través de TyC Sports. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y tendrá como asistentes a Sebastián Raineri, Maximiliano Castelli.y el cuarto árbitro Felipe Viola.

En Russell se verán las caras dos equipos mendocinos

Desde las 11,30 habrá un choque de mendocinos entre FADEP y el Atlético Club San Martín. El partido se jugará en el el predio de Russell, bajo el arbitraje del cordobés Leandro Sosa.

FADEP debe vencer por 3 a 1 como visitante a Atenas de Río Cuarto y en la tabla está cuarto con 19 puntos con 4 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. Se ubica en zona de clasificación y a 5 unidades del líder, Cipolletti de Río Negro.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético Club San Martín.

Alejandro Abaurre, es el conductor del Atlético Club San Martín.

Atlético Club San Martín, viene de superar por 1 a 0 a Deportivo Rincón como local, está 7mo con 17 puntos y con chances matemáticas de clasificarse. El equipo dirigido por Alejandro Abaurre lleva 4 triunfos, 5 empates y cinco derrotas.

Pablo Jofré dirige a Huracán Las Heras.

Pablo Jofré dirige a Huracán Las Heras.

Se presenta de visitante ante Deportivo Rincón

Huracán Las Heras jugará de visitante ante Deportivo Rincón desde las 15.30 en el estadio Elías Moisés Gómez, con el arbitraje del cordobés César Ceballo.

Huracán Las Heras jugará de visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén.

Huracán Las Heras jugará de visitante frente a Deportivo Rincón, en Neuquén.

El Globo viene de vencer por 2 a 0 a Costa Brava en una victoria importante que le permite mantenerse prendido en la pelea por avanzar a la siguiente instancia. El conjunto dirigido por Pablo Jofré, se ubica quinto, suma 19 unidades debido a cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Los tres elencos mendocinos están luchando por acceder a la siguiente instancia. Del primero al cuarto clasifican a la etapa Campeonato, y del quinto al noveno van a la etapa Reválida.

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