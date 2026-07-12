Hallaron a un hombre de 71 años enterrado en los médanos de Las Toninas y hay dos detenidos

Policía recorriendo los médanos de Las Toninas.

¿Cómo se encontró el cuerpo?

El descubrimiento del cuerpo ocurrió luego de un intenso operativo conjunto en el que participaron Bomberos Voluntarios, la Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9. Fue uno de los perros entrenados de la brigada canina el que logró localizar el punto exacto donde estaba enterrado el hombre, a un kilómetro de distancia de donde habían abandonado su vehículo.

Posteriormente, personal de la Sub DDI La Costa y de la Comisaría de Las Toninas coordinaron cinco allanamientos simultáneos, incluyendo el domicilio de la víctima. En los procedimientos ordenados por los fiscales Diego Escoda, Pablo Gamaleri y Mónica Ferré, las autoridades secuestraron elementos contundentes de interés para la causa como por ejemplo palas, machetes, una barreta, un hacha, 12 teléfonos celulares (que ahora serán peritados), una frazada con manchas de sangre que se encontró en la casa de la víctima.

¿Quiénes son los dos detenidos?

Por el asesinato se encuentran detenidos un hombre de 31 años, y un adolescente de 17 años. Ambos sospechosos solían frecuentar la casa del jubilado para realizar reuniones donde consumían alcohol e incluso se quedaban a dormir.

Inicialmente, ambas personas declararon como testigos, pero los investigadores detectaron severas incongruencias en sus relatos. Además, al analizar las cámaras de seguridad del lugar, la presencia de ambos en lugares claves terminó por complicar su situación.

La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que, durante una de estas reuniones, se habría desatado una fuerte discusión que derivó en el ataque mortal hacia el jubilado. Posteriormente, los agresores habrían utilizado la propia camioneta de la víctima para trasladar el cuerpo hacia la zona costera y enterrarlo en los médanos con el fin de ocultar el crimen.