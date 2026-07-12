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Godoy Cruz juega en el Feliciano Gambarte ante Defensores de Belgrano: hora, formaciones y dónde verlo

Godoy Cruz se presentará en el Feliciano Gambarte ante Defensores de Belgrano. El Tomba viene de tres derrotas seguidas de visitante

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante Defeensores de Belgrano.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo ante Defeensores de Belgrano.

Godoy Cruz juega este domingo desde las 16.30 con Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte, por fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Franco Acita, será transmisión de Radio Nihuil y de la plataforma LPF Play.

Será el segundo partido de la segunda rueda para el Tomba que viene de 3 derrotas seguidas, todas de visitante.

Diego Viera volverá este domingo a jugar en Godoy Cruz, en su segundo ciclo en el club.

Diego Viera volverá este domingo a jugar en Godoy Cruz, en su segundo ciclo en el club.

Godoy Cruz acumula 3 derrotas seguidas en la Primera Nacional

Godoy Cruz buscará volver a ganar tras 3 derrotas como visitante, la última fue 3 a 1 ante Ciudad de Bolívar.

En realidad el Expreso lleva 5o derrotas seguidas de visitante, no ha podido ganar jugando fuera de Mendoza y lleva más de un mes sin victorias ya que ganó por última vez el 7 de junio, en el Gambarte, a Mitre (2-1)

El Tomba regresa a su estadio donde marcha invicto

Como contrapartida, Godoy Cruz se mantiene invicto en el Feliciano Gambarte ya que de 9 partidos ganó 5 y empató los otros 4.

El Bodeguero suma 6 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 25 puntos que le permiten ocupar el 9no puesto, a 13 puntos del líder Ferro (40) y fuera de la zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Pablo De Muner podrá contar con los refuerzos

Pablo De Muner, entrenador del Tomba, podrá contar con los 4 refuerzos que llegaron durante la ventana del mercado de pases. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.

Además, Valentín Burgoa regresó al club y debutaría en el arco Juan Strumia por Roberto Ramírez en una decisión táctica del entrenador.

Así llega Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz

Defensores viene de ganarle 2-1 a Deportivo Morón de local, resultado con el que volvió a la victoria después de 3 partidos.

En 19 fechas disputadas lleva 23 puntos producto de 5 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

El historial entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano

Godoy Cruz y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 10 oportunidades con 3 triunfos para cada equipo y 4 empates.

El últmo enfrentamiento fue empate 1 a 1 en cancha de Defensores.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairus, Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomasso, Nicolás Vaquer e Ian Pérez; Luis Jérez Silva, Nicolás Borsotti, Leonardo Landriel,Enzo González,Ezequiel Aguirre y Joaquín Ardaiz. DT: César Vigevani.

  • Estadio: Feliciano Gambarte
  • Árbitro: Franco Acita
  • Hora: 16.30

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