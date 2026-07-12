Godoy Cruz juega en el Feliciano Gambarte ante Defensores de Belgrano: hora, formaciones y dónde verlo

En realidad el Expreso lleva 5o derrotas seguidas de visitante, no ha podido ganar jugando fuera de Mendoza y lleva más de un mes sin victorias ya que ganó por última vez el 7 de junio, en el Gambarte, a Mitre (2-1)

El Tomba regresa a su estadio donde marcha invicto

Como contrapartida, Godoy Cruz se mantiene invicto en el Feliciano Gambarte ya que de 9 partidos ganó 5 y empató los otros 4.

El Bodeguero suma 6 triunfos, 7 empates, 6 derrotas y 25 puntos que le permiten ocupar el 9no puesto, a 13 puntos del líder Ferro (40) y fuera de la zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Pablo De Muner podrá contar con los refuerzos

Pablo De Muner, entrenador del Tomba, podrá contar con los 4 refuerzos que llegaron durante la ventana del mercado de pases. Se trata del defensor Diego Viera, del volante Benjamín Schamine, del volante central uruguayo de 26 años Felipe Cairus y de Rodrigo Fernández, extremo izquierdo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.

Además, Valentín Burgoa regresó al club y debutaría en el arco Juan Strumia por Roberto Ramírez en una decisión táctica del entrenador.

Así llega Defensores de Belgrano, el rival de Godoy Cruz

Defensores viene de ganarle 2-1 a Deportivo Morón de local, resultado con el que volvió a la victoria después de 3 partidos.

En 19 fechas disputadas lleva 23 puntos producto de 5 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

El historial entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano

Godoy Cruz y Defensores de Belgrano se enfrentaron en 10 oportunidades con 3 triunfos para cada equipo y 4 empates.

El últmo enfrentamiento fue empate 1 a 1 en cancha de Defensores.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairus, Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Juan De Tomasso, Nicolás Vaquer e Ian Pérez; Luis Jérez Silva, Nicolás Borsotti, Leonardo Landriel,Enzo González,Ezequiel Aguirre y Joaquín Ardaiz. DT: César Vigevani.