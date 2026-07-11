Deportivo Maipú le gana 2-1 a Atlético Rafaela en condición de visitante

Un pelotazo largo de Nahuel Galardi puso a Tomás Silva en situación de gol. El 10 le ganó la carrera a un Gabriel Fernandez que tuvo un mal retroceso y un mal calculo también.

Sumado a esto, Mayco Bergia salió desesperado fuera del área desprotegiendo su arco. Con viveza, Silva definió por encima del arquero y festejó el 1-0 parcial para Maipú.

Los minutos pasaron y, pese a las situaciones con las que contaron ambos equipos, el marcador no se alteró. Los de Mariano Echeverría se fueron en ventaja al descanso.

Maipú lo gana en el complemento

Apenas 30 segundos se demoró el dueño de casa en poner la paridad en el marcador. Un lateral de Leonardo Flores fue directo al corazón del área. La pelota picó dos veces y le quedó en las narices a Agustin Obando.

El mediocampista, que había ingresado recientemente y tocó su primer balón, metió un zurdazo a quemarropa que dejó sin chances a un Galardi que poco pudo hacer.

El reloj maracaba 10 minutos cuando Deportivo Maipú tuvo la posibilidad de volver a ponerse en ventaja. Mirko Bonfigli recibió en tres cuartos de cancha y, al encontrarse sin marca, sacó un disparo que pegó en el palo derecho.

El Cruzado logró ponerse en ventaja nuevamente de la mano de Silva. A los 13' Juan Cruz Giacone puso una asistencia bárbara para la diagonal del 10, que controló y definió de gran manera ante la salida de Bergia.