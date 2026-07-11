Cómo hacer un aromatizador de lavanda para que tu casa huela increíble durante horas

Después de un día largo de trabajo, no hay nada como llegar a casa y disfrutar de un ambiente cálido, acogedor y, sobre todo con un perfume agradable. Cuando las temperaturas bajan en invierno, las ventanas suelen permanecer cerradas durante más tiempo, pero un aromatizador casero puede marcar la diferencia.
Ahora, puedes transformar cualquier rincón en un espacio más confortable. Para esto, solo necesitas aprender a preparar un ambientador casero, y en esta ocasión exploramos cómo hacer velas aromáticas, que también son un infaltable de la decoración del hogar.
Aunque existen cientos de opciones en las tiendas, hacer una vela perfumada en casa es mucho más fácil de lo que parece. Además de ser una alternativa económica, permite personalizar el aroma y utilizar ingredientes de calidad.
Pero lo mejor es la satisfacción de crear algo con tus propias manos. Cada vela tendrá un toque único y se convertirá en un detalle decorativo hecho por ti mismo.
Ingredientes para hacer una vela perfumada de lavanda
- 250 gramos de cera de soja (también puedes utilizar parafina).
- 25 a 30 gotas de aceite esencial de lavanda.
- Una mecha para vela.
- Una recipiente de vidrio resistente al calor.
- Una palillo de madera o brocheta.
- Una olla para realizar el baño María.
Para iniciar con el proyecto, tienes que derretir la cera a baño María, removiendo lentamente hasta que se funda por completo. Es importante evitar que hierva para conservar sus propiedades y obtener una textura uniforme.
Cuando la cera esté completamente líquida, retírala del fuego y deja que repose durante uno o dos minutos. Luego incorpora el aceite esencial de lavanda y mezcla suavemente para distribuir el aroma de manera uniforme.
Mientras esperas, coloca la mecha en el centro del recipiente de vidrio. Para mantenerla firme y recta, puedes sujetarla con un palillo apoyado sobre los bordes del frasco.
A continuación, vierte con cuidado la cera perfumada dentro del recipiente, procurando no mover la mecha. Después deja enfriar la preparación a temperatura ambiente durante varias horas, hasta que la cera se solidifique por completo.
Si quieres que la vela tenga un detalle decorativo puedes añadir flores de lavanda secas. Se colocan sobre la parte superior de la vela, cuando la cera ya comenzó a enfriarse pero aún está blanda. No se recomienda mezclarlas con el interior.
Una vez lista, recorta la mecha para que sobresalga aproximadamente medio centímetro antes de encenderla en casa. Si bien esta vela no funciona como un perfume ambiental en sí mismo, al calentarse libera de manera gradual el aroma de la lavanda, creando una sensación agradable y envolvente en el ambiente.