Cómo hacer un aromatizador de lavanda para que tu casa huela increíble durante horas

Descubre cómo hacer una vela de lavanda en casa.

Pero lo mejor es la satisfacción de crear algo con tus propias manos. Cada vela tendrá un toque único y se convertirá en un detalle decorativo hecho por ti mismo.

Ingredientes para hacer una vela perfumada de lavanda

250 gramos de cera de soja (también puedes utilizar parafina).

25 a 30 gotas de aceite esencial de lavanda .

. Una mecha para vela .

. Una recipiente de vidrio resistente al calor.

Una palillo de madera o brocheta.

Una olla para realizar el baño María.

Para iniciar con el proyecto, tienes que derretir la cera a baño María, removiendo lentamente hasta que se funda por completo. Es importante evitar que hierva para conservar sus propiedades y obtener una textura uniforme.

Cuando la cera esté completamente líquida, retírala del fuego y deja que repose durante uno o dos minutos. Luego incorpora el aceite esencial de lavanda y mezcla suavemente para distribuir el aroma de manera uniforme.

Mientras esperas, coloca la mecha en el centro del recipiente de vidrio. Para mantenerla firme y recta, puedes sujetarla con un palillo apoyado sobre los bordes del frasco.

Puedes crear tu propia vela con aroma a lavanda. Imagen creada con Gemini.

A continuación, vierte con cuidado la cera perfumada dentro del recipiente, procurando no mover la mecha. Después deja enfriar la preparación a temperatura ambiente durante varias horas, hasta que la cera se solidifique por completo.

Si quieres que la vela tenga un detalle decorativo puedes añadir flores de lavanda secas. Se colocan sobre la parte superior de la vela, cuando la cera ya comenzó a enfriarse pero aún está blanda. No se recomienda mezclarlas con el interior.

Una vez lista, recorta la mecha para que sobresalga aproximadamente medio centímetro antes de encenderla en casa. Si bien esta vela no funciona como un perfume ambiental en sí mismo, al calentarse libera de manera gradual el aroma de la lavanda, creando una sensación agradable y envolvente en el ambiente.