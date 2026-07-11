Dos camiones chocaron este sábado sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Ranchillos, a la altura del kilómetro 1.163, antes de llegar a Uspallata, lo que obligó a restringir parcialmente la circulación en uno de los principales corredores internacionales hacia Chile.
Choque entre dos camiones en alta montaña: el tránsito está reducido y piden precaución para circular
El accidente ocurrió a la altura de Ranchillos, antes de llegar a Uspallata. Trabajan en la zona efectivos de la Policía y Gendarmería Nacional. No se reportaron heridos
Según la información oficial, el siniestro ocurrió en la mano con sentido Mendoza-Chile. Como consecuencia del impacto, el tránsito quedó habilitado por media calzada mientras personal de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional trabaja en el lugar para asistir a los vehículos y ordenar la circulación.
A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.
Precaución por nieve en alta montaña
El accidente se produjo en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la presencia de nieve en distintos sectores de la alta montaña, una situación que obliga a extremar las medidas de precaución al conducir por la Ruta 7.
Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona, ya que la circulación es asistida y se registran demoras.
Se espera que el tránsito recupere su normalidad una vez que finalicen las tareas para retirar los camiones involucrados y garantizar condiciones seguras para los usuarios del corredor internacional.