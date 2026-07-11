Choque entre dos camiones en alta montaña: el tránsito está reducido y piden precaución para circular

Precaución por nieve en alta montaña

El accidente se produjo en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la presencia de nieve en distintos sectores de la alta montaña, una situación que obliga a extremar las medidas de precaución al conducir por la Ruta 7.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona, ya que la circulación es asistida y se registran demoras.

Se espera que el tránsito recupere su normalidad una vez que finalicen las tareas para retirar los camiones involucrados y garantizar condiciones seguras para los usuarios del corredor internacional.