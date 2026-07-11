La infección parasitaria que está causando una ola de pánico en Estados Unidos

Esta infección está causando estragos en Estados Unidos.

Muchas personas confunden inicialmente el diagnóstico con otras complicaciones digestivas crónicas debido a la sintomatología general. Los médicos necesitan realizar análisis específicos sobre muestras de laboratorio para confirmar la presencia del patógeno.

El tratamiento habitual consiste en un ciclo de antibióticos que logra eliminar el microorganismo en cuestión de jornadas.

Origen probable

Diferentes organismos estatales reportaron un incremento inusual de consultas médicas en los hospitales. Michigan encabeza la lista con más de mil quinientos afectados registrados durante la temporada de calor actual. Nueva York, Ohio, Texas también contabilizaron cientos de pacientes positivos.

Históricamente, la proliferación del patógeno coincide con la época de mayor consumo de productos agrícolas frescos. Investigaciones anteriores vincularon numerosos brotes con frambuesas, albahaca o mezclas para ensaladas.

Lavar frutas y verduras es esencial para evitar contraer esta infección.

La contaminación suele ocurrir directamente en las granjas, lo cual dificulta enormemente rastrear el foco puntual del contagio masivo. Los enfermos recientes consumieron alimentos dentro del territorio nacional sin viajar al exterior previamente.

Para evitar complicaciones de salud, los especialistas recomiendan aplicar medidas de higiene rigurosas en la cocina cotidiana. Resulta fundamental lavar minuciosamente verduras antes de prepararlas. Frotar los vegetales firmes bajo el agua corriente con un cepillo limpio previene la ingesta de agentes externos.