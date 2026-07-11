El partido de Argentina- Suiza deja a Mendoza sin transporte público y obliga a los comercios a reorganizarse

El transporte público funcionará hasta las 21.30 de este sábado por el partido de la Selección argentina contra Suiza. Imagen ilustrativa.

Por esto es que las autoridades de Mendoza recomendaron el uso de la aplicación Mendotran Cuándo Subo para que los usuarios planifiquen sin inconvenientes sus viajes para llegar a destino y no quedarse sin colectivos durante la noche.

El pedido de los empleados de comercio tras la suspensión del transporte público

Muchos comercios y supermercados tienen el horario de las 22 como cierre de persianas, lo que en el caso de este sábado provocaría que varios de los trabajadores se queden sin transporte público para regresar a sus casas.

Por eso fue el pedido que hicieron desde el Centro de Empleados de Comercios (CEC) en general, y el mismo titular Fernando Ligorria indicó que muchos accedieron al pedido para que sus trabajadores salgan a tiempo.

Los comerciantes pidieron cerrar más temprano para no quedarse sin transporte público antes del partido. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata / Diario Uno

Algunas cadenas de supermercados todavía especulan con la cantidad de clientes que puede haber a esa hora, por lo que deslizaron la posibilidad que si la demanda aun era alta, podrían mantener sus puertas abiertas hasta las 22.

Ante esta posibilidad, Fernando Ligorria expresó que negarse al cierre anticipado "deshumaniza las relaciones de trabajo al priorizar las ventas por sobre la seguridad y bienestar de los empleados de comercio".

Amplio operativo de seguridad por posibles festejos

La medida de suspender el servicio de transporte público responde a los desmanes que hubo el martes pasado cuando Argentina venció a Egipto en un encuentro épico en el que la scaloneta revirtió el resultado a solo 11 minutos de terminar el encuentro.

Si la Selección argentina vence a Suiza se esperan festejos masivos en varios puntos de Mendoza. Foto: Diario UNO/Axel Lloret

Esto provocó que cientos de mendocinos salieran a las calles a festejar el triunfo de la Selección. En muchos lugares fue con total tranquilidad, pero en otros como en las calles del centro no lo fueron tanto.

Personas colgadas de las puertas de los micros e incluso arriba del techo mientras las unidades circulaban, personas subidas a las copas de los árboles e incluso a los semáforos, provocó desmanes y situaciones completamente fuera de control y de extremo peligro para muchos.

Por hechos como estos fue que el Gobierno de Mendoza decidió suspender el servicio de transporte público durante el partido de este sábado.

Por esto, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo con más de 300 policías en puntos claves del Gran Mendoza, especialmente en calle Arístides Villanueva, avenida Sarmiento y en el cruce de calles Garibaldi y San Martín, entre otros lugares.

Esto comenzará a las 21.30 y se extenderá hasta que la situación esté completamente normalizada. En el Km0 se va a realizar un anillo de seguridad en las 4 calles principales con controles y requisas de quienes pasen por allí, además de un minucioso control de comercios y vidrieras.

Anticiparon que se van a vallar semáforos, cartelería callejera y kioscos de revistas.

En calle Arístides Villanuena, donde muchos bares colocaron pantallas gigantes para ver el partido, la Policía hará controles de comercios y vidrieras, además de requisas a quienes transiten por lo menos en las dos primeras cuadras.

Indicaron que en la calle Juan B. Justo, de Capital, harán controles de comercios mientras que en la plaza Godoy Cruz habrá un importante despliegue policial.

Mientras que en los controles de micros también habrá policías para garantizar la suspensión del transporte público y que no haya salidas de micros no autorizadas pasadas las 21.30.