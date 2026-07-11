El Gobierno de Mendoza tomó la decisión de suspender el funcionamiento habitual del transporte público debido al partido de la Selección argentina contra Suiza que se disputará en Estados Unidos por los cuartos de final en el Mundial 2026. Ante la posible ola de festejos y desmanes, las autoridades tomaron medidas claves para evitar la mayor cantidad de incidentes posibles.
El partido de Argentina- Suiza deja a Mendoza sin transporte público y obliga a los comercios a reorganizarse
Este sábado habrá una interrupción en el servicio de transporte público por al partido de la Selección argentina contra Suiza. Desde qué hora y qué hacer
Ante el pedido del sindicato de choferes -Sipemom- debido a que los conductores pueden ser agredidos, o los mismos pasajeros, además de las imágenes que se conocieron luego del último encuentro de la Selección contra Egipto, donde personas se subían hasta a los techos de los colectivos, Mendoza definió que los recorridos en el Gran Mendoza se terminarán a las 21.30 de este sábado.
Señalaron que a esa hora saldrán las últimas unidades de los controles y luego el servicio de transporte público quedará interrumpido. Pero con esta medida surgieron varios interrogantes de trabajadores, especialmente comerciantes, que pidieron cerrar más temprano para organizarse con los micros para regresar a sus casas sin problemas.
Por esto es que las autoridades de Mendoza recomendaron el uso de la aplicación Mendotran Cuándo Subo para que los usuarios planifiquen sin inconvenientes sus viajes para llegar a destino y no quedarse sin colectivos durante la noche.
El pedido de los empleados de comercio tras la suspensión del transporte público
Muchos comercios y supermercados tienen el horario de las 22 como cierre de persianas, lo que en el caso de este sábado provocaría que varios de los trabajadores se queden sin transporte público para regresar a sus casas.
Por eso fue el pedido que hicieron desde el Centro de Empleados de Comercios (CEC) en general, y el mismo titular Fernando Ligorria indicó que muchos accedieron al pedido para que sus trabajadores salgan a tiempo.
Algunas cadenas de supermercados todavía especulan con la cantidad de clientes que puede haber a esa hora, por lo que deslizaron la posibilidad que si la demanda aun era alta, podrían mantener sus puertas abiertas hasta las 22.
Ante esta posibilidad, Fernando Ligorria expresó que negarse al cierre anticipado "deshumaniza las relaciones de trabajo al priorizar las ventas por sobre la seguridad y bienestar de los empleados de comercio".
Amplio operativo de seguridad por posibles festejos
La medida de suspender el servicio de transporte público responde a los desmanes que hubo el martes pasado cuando Argentina venció a Egipto en un encuentro épico en el que la scaloneta revirtió el resultado a solo 11 minutos de terminar el encuentro.
Esto provocó que cientos de mendocinos salieran a las calles a festejar el triunfo de la Selección. En muchos lugares fue con total tranquilidad, pero en otros como en las calles del centro no lo fueron tanto.
Personas colgadas de las puertas de los micros e incluso arriba del techo mientras las unidades circulaban, personas subidas a las copas de los árboles e incluso a los semáforos, provocó desmanes y situaciones completamente fuera de control y de extremo peligro para muchos.
Por esto, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo con más de 300 policías en puntos claves del Gran Mendoza, especialmente en calle Arístides Villanueva, avenida Sarmiento y en el cruce de calles Garibaldi y San Martín, entre otros lugares.
Esto comenzará a las 21.30 y se extenderá hasta que la situación esté completamente normalizada. En el Km0 se va a realizar un anillo de seguridad en las 4 calles principales con controles y requisas de quienes pasen por allí, además de un minucioso control de comercios y vidrieras.
Anticiparon que se van a vallar semáforos, cartelería callejera y kioscos de revistas.
En calle Arístides Villanuena, donde muchos bares colocaron pantallas gigantes para ver el partido, la Policía hará controles de comercios y vidrieras, además de requisas a quienes transiten por lo menos en las dos primeras cuadras.
Indicaron que en la calle Juan B. Justo, de Capital, harán controles de comercios mientras que en la plaza Godoy Cruz habrá un importante despliegue policial.
Mientras que en los controles de micros también habrá policías para garantizar la suspensión del transporte público y que no haya salidas de micros no autorizadas pasadas las 21.30.