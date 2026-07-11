Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata jugarán por sumar una nueva estrella. El encuentro, correspondiente a la Supercopa Argentina, se jugará el martes 21 de julio en cancha de Belgrano de Córdoba (el último campeón del fútbol argentino).
Cambio de horario para la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes
Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se verán las caras el martes 21 de julio en cancha de Belgrano. El partido sufrió cambio de horario
Desde la organización del evento habían confirmado que el duelo se disputaría a las 21, pero durante la jornada de este sábado hubo una modificación. Finalmente la pelota comenzará a rodar desde las 18.
Independiente Rivadavia comenzó su pretemporada
Luego de un merecido descanso, Independiente Rivadavia se reencontró con los trabajos en Ciudad Deportiva. De la mano de Alfredo Berti, el Azul comenzó con los trabajos de cara a un semestre que será largo y exigente.
En los últimos días se conoció cuál será el camino de la Lepra en el inicio de su nuevo camino. El primer paso será ante Tigre en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, el 12 de julio.
El segundo, y más importante, tendrá lugar el 21 de julio. Ese día se verá las caras con Estudiantes de La Plata en el marco de la Supercopa Argentina. El juego tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra.
Cabe recordar que Independiente Rivadavia sacó boleto para disputar esta final el pasado 5 de noviembre. Aquella histórica jornada venció a Argentinos por penales en cancha de Instituto de Córdoba.
Ahora, con el mano a mano con el Pincha confirmado, los comandados por Alfredo Berti están las puertas de otro partido histórico. Esos que poco a poco la institución se va acostumbrando a jugar cada vez más seguido.
Campeones de la Supercopa Argentina
En 2012 se creó la Supercopa Argentina que enfrentaba al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina.
Luego, en 2025 volvió el Torneo Apertura y el Clausura, por lo que el nuevo torneo lo disputan quien gane el Trofeo de Campeones (que enfrenta a los ganadores de ambos torneos) con quien gane la Copa Argentina.
Si una misma institución se adjudica tanto la Copa Argentina como el Trofeo de Campeones, su rival es el subcampeón de este último.
- 2012 - Arsenal
- 2013 - Vélez
- 2014 - Huracán
- 2015 - San Lorenzo
- 2016 - Lanús
- 2017 - River
- 2018 - Boca
- 2019 - River
- 2022 - Boca
- 2023 - River
- 2024 - Vélez