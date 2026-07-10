Rodrigo Atencio palpitó el inicio de semestre con Independiente Rivadavia: "Dejamos la vara alta y esperamos seguir así"

En la antesala del duelo, Rodrigo Atencio dialogó con Diario UNO y contó cómo ha sido la preparación de Independiente Rivadavia para esta segunda mitad del año que tendrá Copa y Supercopa Argentina, Libertadores y torneo local.

Rodrigo Atencio está listo para comenzar el segundo semestre con Independiente Rivadavia.

Rodrigo Atencio reveló detalles de la preparación de Independiente Rivadavia para el segundo semestre del 2026

El final de la espera para volver a jugar y el comienzo de semestre. "Estamos muy ansiosos, tuvimos tiempo para descansar y ahora, con el trabajo que vinimos haciendo, confiamos en nosotros, en el grupo que dejó la vara alta y esperamos seguir así".

La pretemporada. "Venimos trabajando muy bien. Fue una una pretemporada con varios dobles turnos. Le estamos metiendo mucho a lo físico, mucho al concepto de de Alfredo (Berti). Seguimos jugando de la misma manera y ahora nos preparamos para el partido que viene que es muy importante para nosotros. Queremos arrancar este semestre con el pie derecho y, si Dios quiere, con una nueva estrella".

El semestre que pasó y el que viene. "Sabemos que todos los equipos nos van a querer ganar porque, bueno, hicimos un semestre muy bueno, demostramos que somos uno de los mejores, así que estamos preparados para eso y para todo lo que viene".

El objetivo. "En todos los frentes nosotros tenemos que pelear, como nos dice Alfredo (Berti). Queremos conseguir una nueva estrella que para nosotros va a ser muy importante y nos va a seguir manteniendo ahí arriba".

Atencio espera su oportunidad. "Yo estoy tranquilo, sumando desde donde me toque. Cuando sea mi oportunidad, aprovecharla y ahora seguir entrenando para que llegue el momento".

El partido frente a Tigre por Copa Argentina

"El partido que viene contra Tigre es muy importante para nosotros para poder arrancar bien. Ya nos enfrentamos a ellos, me tocó jugar por el torneo local y sabemos lo que lo que es. Tiene un plantel muy bueno y va a ser un partido muy duro pero nosotros, con nuestras herramientas, vamos a sacar el partido adelante", señaló Rodrigo Atencio sobre el compromiso a disputarse el próximo domingo en el Estadio Julio César Villagra, desde las 16.15.