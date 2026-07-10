Rodrigo Atencio palpitó el inicio de semestre con Independiente Rivadavia: "Dejamos la vara alta y esperamos seguir así"

En la antesala del duelo, Rodrigo Atencio dialogó con Diario UNO y contó cómo ha sido la preparación de Independiente Rivadavia para esta segunda mitad del año que tendrá Copa y Supercopa Argentina, Libertadores y torneo local.
Rodrigo Atencio está listo para comenzar el segundo semestre con Independiente Rivadavia.
Rodrigo Atencio reveló detalles de la preparación de Independiente Rivadavia para el segundo semestre del 2026
- El final de la espera para volver a jugar y el comienzo de semestre. "Estamos muy ansiosos, tuvimos tiempo para descansar y ahora, con el trabajo que vinimos haciendo, confiamos en nosotros, en el grupo que dejó la vara alta y esperamos seguir así".
- La pretemporada. "Venimos trabajando muy bien. Fue una una pretemporada con varios dobles turnos. Le estamos metiendo mucho a lo físico, mucho al concepto de de Alfredo (Berti). Seguimos jugando de la misma manera y ahora nos preparamos para el partido que viene que es muy importante para nosotros. Queremos arrancar este semestre con el pie derecho y, si Dios quiere, con una nueva estrella".
- El semestre que pasó y el que viene. "Sabemos que todos los equipos nos van a querer ganar porque, bueno, hicimos un semestre muy bueno, demostramos que somos uno de los mejores, así que estamos preparados para eso y para todo lo que viene".
- El objetivo. "En todos los frentes nosotros tenemos que pelear, como nos dice Alfredo (Berti). Queremos conseguir una nueva estrella que para nosotros va a ser muy importante y nos va a seguir manteniendo ahí arriba".
- Atencio espera su oportunidad. "Yo estoy tranquilo, sumando desde donde me toque. Cuando sea mi oportunidad, aprovecharla y ahora seguir entrenando para que llegue el momento".
El partido frente a Tigre por Copa Argentina
"El partido que viene contra Tigre es muy importante para nosotros para poder arrancar bien. Ya nos enfrentamos a ellos, me tocó jugar por el torneo local y sabemos lo que lo que es. Tiene un plantel muy bueno y va a ser un partido muy duro pero nosotros, con nuestras herramientas, vamos a sacar el partido adelante", señaló Rodrigo Atencio sobre el compromiso a disputarse el próximo domingo en el Estadio Julio César Villagra, desde las 16.15.