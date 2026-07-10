El simple truco de un psicoterapeuta para calmar la ansiedad que provoca Argentina-Suiza en el Mundial

Está clarísimo que la cuenta regresiva para un partido de la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo despierta ilusión. Para muchos hinchas, también viene acompañada de ansiedad, nervios e incluso síntomas físicos que pueden alterar la rutina diaria. Y más si se dan partidos como ante Cabo Verde o Egipto. Uf. Se viene Suiza...
Frente a este escenario, un psicoterapeuta compartió herramientas simples para recuperar la calma.
Pero, ¿qué es la ansiedad? Es una respuesta del organismo ante una amenaza, real o imaginaria. Puede manifestarse con presión en el pecho, hiperventilación, tensión muscular o aceleración del ritmo cardíaco.
El psicoterapeuta español Raúl Padilla explicó que se trata de una reacción completamente normal. “La ansiedad es una respuesta del cuerpo, la mente y la conducta ante un peligro real o imaginado o un cambio en el ambiente que vemos como amenazante”, señaló.
Además, el especialista diferenció entre una ansiedad saludable, que impulsa a resolver un problema, y otra que solo provoca una hiperactivación sin un objetivo concreto.
Mundial, Argentina y ansiedad: cómo calmarla con una técnica sencilla
Padilla indicó que la ansiedad puede presentarse de distintas maneras. Además de los cambios físicos, también suele provocar preocupación constante, obsesión por encontrar soluciones, miedo, insomnio, tristeza, angustia, irritabilidad e intranquilidad.
Para disminuir esos síntomas, el psicoterapeuta recomendó un ejercicio basado en conectar con el entorno mediante los sentidos. La propuesta consiste en observar 5 objetos cercanos, detenerse a escuchar los sonidos del ambiente, prestar atención a los olores y concentrarse en las sensaciones físicas, como el frío, el calor o el peso del cuerpo.
Sin embargo, destacó que la herramienta más efectiva para activar el sistema parasimpático, vinculado con la calma, es la respiración.
La técnica sugerida consiste en llenar los pulmones de aire, incorporar un poco más una vez completada la inspiración y luego exhalar muy lentamente, como si se desinflara un globo de manera gradual.
Padilla aclaró que este tipo de respiración requiere práctica para resultar verdaderamente efectiva durante episodios de ansiedad.
Aun así, trabajada con frecuencia esta técnica de respiración, puede ayudar a reducir el estrés en pocos minutos y permitir disfrutar con mayor tranquilidad de la pasión por la Selección Argentina y por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi.