El simple truco de un psicoterapeuta para calmar la ansiedad que provoca Argentina-Suiza en el Mundial

Hay que cuidar la salud durante los partidos del Mundial. Imagen ilustrativa.

El psicoterapeuta español Raúl Padilla explicó que se trata de una reacción completamente normal. “La ansiedad es una respuesta del cuerpo, la mente y la conducta ante un peligro real o imaginado o un cambio en el ambiente que vemos como amenazante”, señaló.

Además, el especialista diferenció entre una ansiedad saludable, que impulsa a resolver un problema, y otra que solo provoca una hiperactivación sin un objetivo concreto.

Mundial, Argentina y ansiedad: cómo calmarla con una técnica sencilla

Padilla indicó que la ansiedad puede presentarse de distintas maneras. Además de los cambios físicos, también suele provocar preocupación constante, obsesión por encontrar soluciones, miedo, insomnio, tristeza, angustia, irritabilidad e intranquilidad.

Para disminuir esos síntomas, el psicoterapeuta recomendó un ejercicio basado en conectar con el entorno mediante los sentidos. La propuesta consiste en observar 5 objetos cercanos, detenerse a escuchar los sonidos del ambiente, prestar atención a los olores y concentrarse en las sensaciones físicas, como el frío, el calor o el peso del cuerpo.

La ansiedad descontrolada puede traernos problemas. Mejor tomar los recaudos necesarios. Imagen ilustrativa.

Sin embargo, destacó que la herramienta más efectiva para activar el sistema parasimpático, vinculado con la calma, es la respiración.

La técnica sugerida consiste en llenar los pulmones de aire, incorporar un poco más una vez completada la inspiración y luego exhalar muy lentamente, como si se desinflara un globo de manera gradual.

Padilla aclaró que este tipo de respiración requiere práctica para resultar verdaderamente efectiva durante episodios de ansiedad.

Aun así, trabajada con frecuencia esta técnica de respiración, puede ayudar a reducir el estrés en pocos minutos y permitir disfrutar con mayor tranquilidad de la pasión por la Selección Argentina y por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi.