Llevaron a sus hijos al médico, pero terminaron peleando a golpes y detenidos

Enfrente de sus hijos

Se pelearon frente a sus hijos y terminaron en la comisaría.

Lejos de calmar los ánimos exaltados, la disputa verbal subió drásticamente de nivel. Los protagonistas pasaron a la agresión directa para trenzarse en una brutal pelea con golpes mutuos. Todo sucedió ante la mirada del personal sanitario de turno junto a otros pacientes que aguardaban pacíficamente en las sillas del lugar.

Luego del penoso espectáculo en la clínica, los dos individuos acudieron a la comisaría correspondiente. Las partes involucradas decidieron radicar denuncias penales recíprocas por el delito de lesiones corporales. Las autoridades procedieron a demorar a los acusados para iniciar las actuaciones legales correspondientes por la alteración del orden público.

La gravedad del conflicto motivó la intervención veloz de la fiscal Lucía González Farías, representante de la Unidad de Género. La funcionaria judicial ordenó inmediatamente una medida de prohibición de acercamiento recíproca. También dispuso un impedimento de contacto total para resguardar la seguridad de todas las personas afectadas por el altercado.