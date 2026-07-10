Llevaron a sus hijos al médico, pero terminaron peleando a golpes y detenidos

Una tranquila tarde en un centro de salud privado se transformó repentinamente en un escenario de extrema tensión. Dos personas adultas aguardaban pacientemente el turno para sus hijos en la sala de recepción. De un momento a otro, la apacible espera mutó hacia un violento enfrentamiento que requirió intervención policial urgente.
El escandaloso episodio ocurrió durante la tarde del jueves en pleno casco céntrico de Santiago del Estero. Los involucrados se encontraban dentro de un reconocido establecimiento de flebología ubicado sobre la calle Güemes, muy cerca de la intersección con la vía Misiones. Ambos sujetos buscaban simplemente consultar a un médico por cuestiones de salud de los menores.
Los registros policiales señalaron que un hombre de 37 años cruzó palabras de manera hostil con una mujer de 35 años. La fuerte discusión verbal comenzó aparentemente por motivos estrictamente personales ajenos al entorno clínico. Los gritos resonaron por todos los pasillos del edificio mientras los presentes observaban la situación con total desconcierto.
Enfrente de sus hijos
Lejos de calmar los ánimos exaltados, la disputa verbal subió drásticamente de nivel. Los protagonistas pasaron a la agresión directa para trenzarse en una brutal pelea con golpes mutuos. Todo sucedió ante la mirada del personal sanitario de turno junto a otros pacientes que aguardaban pacíficamente en las sillas del lugar.
Luego del penoso espectáculo en la clínica, los dos individuos acudieron a la comisaría correspondiente. Las partes involucradas decidieron radicar denuncias penales recíprocas por el delito de lesiones corporales. Las autoridades procedieron a demorar a los acusados para iniciar las actuaciones legales correspondientes por la alteración del orden público.
La gravedad del conflicto motivó la intervención veloz de la fiscal Lucía González Farías, representante de la Unidad de Género. La funcionaria judicial ordenó inmediatamente una medida de prohibición de acercamiento recíproca. También dispuso un impedimento de contacto total para resguardar la seguridad de todas las personas afectadas por el altercado.