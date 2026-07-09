Ni la economía, ni el deseo de viajar: el motivo por el que las parejas no quieren tener hijos

Siempre que se habla de la histórica caída en la tasa de natalidad en la Argentina, la mirada rápida y un tanto perezosa apunta al bolsillo o a las valijas. "Es la crisis", dicen unos; "es que prefieren recorrer el mundo", repiten otros. Sin embargo, la realidad de las parejas es completamente diferente.
Así lo ha demostrado un revelador informe de la Universidad Austral, que dice que casi seis de cada diez argentinos que deciden no tener hijos aseguran que el motivo no es económico. Sencillamente, la paternidad o maternidad ya no forma parte de su proyecto de vida.
El motivo por el que las parejas no tienen hijos
Para entender el fenómeno, basta mirar la última década en el país. Según datos oficiales del DEIS, los nacimientos se derrumbaron un 47% en diez años, pasando de 777.000 en 2014 a poco más de 413.000 en 2024.
Con un promedio de 1,2 hijos por mujer, la tasa de natalidad nacional ya navega en niveles de fecundidad ultrabaja. El cambio es rotundo: la decisión de las parejas pasó de ser un "no puedo" a un "no quiero".
El 57,3% de los encuestados argumentó razones de estricta elección personal, quedando muy por encima de factores como no tener una pareja estable (38,2%) o la premisa de priorizar los viajes y las experiencias (32,6%).
Tener hijos ya no es "algo indispensable"
En 2015, el 77% de los argentinos consideraba que tener descendencia era indispensable para una vida plena. Hoy, ese número se desmoronó al 46%.
La brecha se ensancha entre los jóvenes de 18 a 34 años, donde apenas el 34% vincula la realización personal con la crianza. Las parejas de hoy ponen sobre la mesa la autonomía y el desarrollo profesional.
No se trata de un desprecio por la familia, que sigue siendo la principal fuente de bienestar para el 43,2%. El cambio real es que la parentalidad dejó de ser un destino compartido para consolidarse como una elección íntima y libre.