Ni la economía, ni el deseo de viajar: el motivo por el que las parejas no quieren tener hijos

Con un promedio de 1,2 hijos por mujer, la tasa de natalidad nacional ya navega en niveles de fecundidad ultrabaja. El cambio es rotundo: la decisión de las parejas pasó de ser un "no puedo" a un "no quiero".

La tasa de natalidad navega a niveles ultrabajos.

El 57,3% de los encuestados argumentó razones de estricta elección personal, quedando muy por encima de factores como no tener una pareja estable (38,2%) o la premisa de priorizar los viajes y las experiencias (32,6%).

Tener hijos ya no es "algo indispensable"

En 2015, el 77% de los argentinos consideraba que tener descendencia era indispensable para una vida plena. Hoy, ese número se desmoronó al 46%.

La brecha se ensancha entre los jóvenes de 18 a 34 años, donde apenas el 34% vincula la realización personal con la crianza. Las parejas de hoy ponen sobre la mesa la autonomía y el desarrollo profesional.

No se trata de un desprecio por la familia, que sigue siendo la principal fuente de bienestar para el 43,2%. El cambio real es que la parentalidad dejó de ser un destino compartido para consolidarse como una elección íntima y libre.