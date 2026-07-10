Por qué el pollo queda seco y cómo evitarlo con trucos de cocina

Razones por las que el pollo puede quedar crudo.

Este problema de cocina es muy normal en piezas magras con menos grasa, como la pechuga. Este corte es uno de los menos elegidos justamente por su tendencia a quedar seco durante la cocción.

¿Por qué el pollo puede quedar seco?

La pechuga de pollo es más sensible que otras partes del animal justamente porque no tiene grasa. La grasa es la que da jugosidad a las carnes y la pechuga prácticamente no tiene.

Cuanto más cocinemos la pechuga del pollo, más humedad perderá y más seca queda. No es un problema de calidad en el alimento ni de la receta. Por miedo a consumir carne de pollo cruda (lo cual no se debe hacer), muchas veces dejamos la pechuga más tiempo en el calor.

Normalmente queda crudo por exceso de cocción.

Cocido no es necesariamente seco. El pollo puede quedar jugoso sin quedar crudo. Cuando este alimento alcanza los 75°C de temperatura interna, ya se vuelve seguro para consumir.

¿Qué se puede hacer para que el pollo no quede seco?

Para mantener la carne de pollo jugosa y rica, pero cocida, expertos en cocina recomiendan algunos trucos o consejos.

Lo principal es no cocinar el pollo por mucho tiempo y evitar cortes en la pechuga apenas sale del fuego; esto hace que los jugos se pierdan rápidamente. El truco está en dejar que la carne repose unos 10 minutos antes de cortarla.

Se puede usar un termómetro de cocina para tomar la temperatura y evitar que el pollo supere los 75°C. Lo ideal es marinar el pollo previamente con ingredientes como limón, yogur, aceite de oliva y especias que mejoren la textura.

Una buena marinada previa puede ayudar a que el pollo conserve la humedad.

El método de cocción es clave para evitar resequedad. Un pollo al horno se seca, pero un pollo con papel aluminio o en una olla con verduras puede mantenerse mejor.

Un consejo extra y más general de cocina: consume siempre pollo y alimentos en buen estado, bien conservados, sin olores ni aspecto dudoso.