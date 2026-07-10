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¡No lo sabía!

Qué quiere decir que los tornillos tengan distintas ranuras en la cabeza y para qué sirve cada una

Los tornillos tienen un diseño único y curioso en su parte superior. Te contamos cuál es el significado de sus ranuras

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Qué quiere decir que los tornillos tengan distintas ranuras en la cabeza y para qué sirve cada una

Qué quiere decir que los tornillos tengan distintas ranuras en la cabeza y para qué sirve cada una

Las personas vemos a diario un sinfín de objetos que nos resultan cotidianos, desde autos y lugares hasta tornillos. Sin embargo, no nos percatamos de algo: todo tiene su diseño por y para algo. Aquí es donde entran en juego los tornillos y su peculiar diseño en su parte externa. ¿Cuál es el significado de esas "ranuras" que tienen?

Los tornillos son un elemento cotidiano en nuestras casas y muchas veces pasamos por alto que su diseño tiene algunas características únicas que sirven para una función clave. ¿Cuál?

Qué significa que los tornillos tengan distintas ranuras

Las cabezas de los tornillos est&aacute;n pensadas para mejorar el agarre, soportar m&aacute;s fuerza y evitar que la pieza se da&ntilde;e durante la colocaci&oacute;n o el retiro.

Las cabezas de los tornillos están pensadas para mejorar el agarre, soportar más fuerza y evitar que la pieza se dañe durante la colocación o el retiro.

En la construcción y el mundo de las herramientas, hay una pieza esencial que muchas veces pasa desapercibida, pero que desempeña un papel fundamental: el tornillo. Un pequeño elemento de fijación mecánica que tiene la capacidad de unir materiales gracias a su rosca en espiral, con cabeza y punta.

Sin embargo, a pesar de que los tornillos están presentes en todo tipo de estructuras y objetos, muchas personas ignoran el motivo por el cual existen tantas variedades de cabezas y por qué tienen ese diseño, que por supuesto cumple una función.

En este sentido, esos diferentes diseños existen porque cada trabajo necesita distintos niveles de agarre, precisión y resistencia. Pero ¿qué significa cada una de ellas?

Para qué sirve cada tipo de cabeza de tornillo

Tipos de ranuras de tornillo.

Tipos de ranuras de tornillo.

El tornillo de ranura plana es el clásico y sirve para trabajos simples y ajustes básicos. El tornillo Phillips sirve para tareas de armado, reparación y fijación en muebles, placas y objetos de uso cotidiano.

El tornillo Pozidriv sirve para trabajos donde se necesita más agarre que con un Phillips tradicional y su diseño evita que la herramienta se salga al hacer presión. El tornillo Torx se usa mucho en autos, bicicletas, maquinaria y dispositivos electrónicos porque requiere más fuerza o presión.

Por otro lado, el tornillo Allen o hexagonal interno hace uniones firmes en muebles armables, bicicletas y piezas mecánicas, permitiendo un buen agarre. Por último, el tornillo de cabeza hexagonal es ideal para trabajos más pesados, por ejemplo, cuando se trata de estructuras metálicas o uniones que requieren mucha resistencia.

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