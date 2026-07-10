Qué quiere decir que los tornillos tengan distintas ranuras en la cabeza y para qué sirve cada una

Sin embargo, a pesar de que los tornillos están presentes en todo tipo de estructuras y objetos, muchas personas ignoran el motivo por el cual existen tantas variedades de cabezas y por qué tienen ese diseño, que por supuesto cumple una función.

En este sentido, esos diferentes diseños existen porque cada trabajo necesita distintos niveles de agarre, precisión y resistencia. Pero ¿qué significa cada una de ellas?

Para qué sirve cada tipo de cabeza de tornillo

Tipos de ranuras de tornillo.

El tornillo de ranura plana es el clásico y sirve para trabajos simples y ajustes básicos. El tornillo Phillips sirve para tareas de armado, reparación y fijación en muebles, placas y objetos de uso cotidiano.

El tornillo Pozidriv sirve para trabajos donde se necesita más agarre que con un Phillips tradicional y su diseño evita que la herramienta se salga al hacer presión. El tornillo Torx se usa mucho en autos, bicicletas, maquinaria y dispositivos electrónicos porque requiere más fuerza o presión.

Por otro lado, el tornillo Allen o hexagonal interno hace uniones firmes en muebles armables, bicicletas y piezas mecánicas, permitiendo un buen agarre. Por último, el tornillo de cabeza hexagonal es ideal para trabajos más pesados, por ejemplo, cuando se trata de estructuras metálicas o uniones que requieren mucha resistencia.