Qué significa que algunas botellas de vino tinto sean de color negro: para qué sirve y cual es su función

Qué significa que las botellas de vino sean de color negro

botella de vino Un diseño cuidado y elegante de una botella, unido a un correcto embalaje, puede darnos muchas pistas de si estamos o no ante un vino de calidad.

Las botellas de vino tienen su propia personalidad y uno de los aspectos más relevantes es su color, ya que hay varios tipos según su aspecto. Probablemente, pienses que el color sea para protegerlo de la luz, y estás en lo correcto.

Pues, si alguna vez observaste que la mayoría son de color negro, no es una coincidencia ni una cuestión de diseño. Este detalle tiene una función específica y práctica que ayuda a conservar la calidad del vino y forma parte de una tradición centenaria en la industria vitivinícola.

El vidrio opaco se utiliza especialmente para vinos tintos de guarda, es decir, aquellos que necesitan envejecer durante más tiempo antes de ser consumidos. El vidrio oscuro bloquea los rayos ultravioleta (UV) y minimiza la entrada de luz, que puede alterar los compuestos químicos del vino, afectando su aroma, sabor y color.

La exposición prolongada a la luz solar o artificial puede provocar una reacción fotoquímica que deteriora los aromas del vino, generando olores desagradables y pérdida de frescura. Por eso, el color negro funciona como una especie de escudo protector.

Además de su función protectora, el color negro otorga una imagen de elegancia, sofisticación y exclusividad. La mayoría de las bodegas eligen este tipo de envase para destacar sus etiquetas premium o ediciones limitadas, apelando también al impacto visual en las góndolas.

botella de vino de color negro (1) Las botellas de vidrio de color negro no son una casualidad, pues cumple una función clave de protección y conservación, especialmente cuando se trata de productos sensibles como el vino, el aceite de oliva o ciertas bebidas espirituosas.

Colores de la botella dependiendo del tipo de vino