Qué significa que algunas botellas de vino tinto sean de color negro: para qué sirve y cual es su función

Cuando se trata del vino, cada detalle tiene una razón de ser, y el color de las botellas no es la excepción. Si alguna vez notaste que ciertos vinos tintos se presentan en botellas de color negro o muy oscuro, no se trata de una simple cuestión estética, sino de una decisión técnica con un propósito fundamental. Te revelamos qué significa.
Las personas vemos a diario un sin fin de objetos que nos resultan cotidianos. Sin embargo, no nos percatamos de algo, todo tiene su diseño por y para algo. Aquí es donde entran en juego las botellas de vino y su peculiar forma. ¿Cuál es el significado del característico color negro que llevan?
Las botellas de vino son un elemento cotidiano en nuestras vidas y es común encontrar en cada casa un envase de ese tipo en la heladera, en cumpleaños y cualquier tipo de ámbito. Y muchas veces pasamos por alto que su diseño tienen algunas características únicas que sirven para su mantenimiento.
Qué significa que las botellas de vino sean de color negro
Las botellas de vino tienen su propia personalidad y uno de los aspectos más relevantes es su color, ya que hay varios tipos según su aspecto. Probablemente, pienses que el color sea para protegerlo de la luz, y estás en lo correcto.
Pues, si alguna vez observaste que la mayoría son de color negro, no es una coincidencia ni una cuestión de diseño. Este detalle tiene una función específica y práctica que ayuda a conservar la calidad del vino y forma parte de una tradición centenaria en la industria vitivinícola.
El vidrio opaco se utiliza especialmente para vinos tintos de guarda, es decir, aquellos que necesitan envejecer durante más tiempo antes de ser consumidos. El vidrio oscuro bloquea los rayos ultravioleta (UV) y minimiza la entrada de luz, que puede alterar los compuestos químicos del vino, afectando su aroma, sabor y color.
La exposición prolongada a la luz solar o artificial puede provocar una reacción fotoquímica que deteriora los aromas del vino, generando olores desagradables y pérdida de frescura. Por eso, el color negro funciona como una especie de escudo protector.
Además de su función protectora, el color negro otorga una imagen de elegancia, sofisticación y exclusividad. La mayoría de las bodegas eligen este tipo de envase para destacar sus etiquetas premium o ediciones limitadas, apelando también al impacto visual en las góndolas.
Colores de la botella dependiendo del tipo de vino
- Botellas verde esmeralda: vinos jóvenes
- Botellas verde oscuro: tintos jóvenes y de crianza
- Botellas ámbar: blancos de crianza, tintos crianza y reserva
- Botellas negras: vinos de Jerez, y tintos crianza y reserva