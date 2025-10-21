Por qué hay que poner un vaso con vinagre de manzana en la ventana: ¿qué significa?

mosca Este tipo de moscas pueden ser muy molestas e invasivas, sobre todo en los meses de más calor.

Cuando las moscas llegan a casa y quieres mantenerlas alejadas de los alimentos, lo mejor es colocar un vaso con vinagre de manzana en la ventana.

Las moscas olerán el vinagre y se hundirán en la mezcla. También puedes cubrir el vaso con un papel film y realizar agujeros para que las moscas ingresen, pero luego no puedan salir. Ya sabes qué significa este truco con vinagre, ahora solo debes ponerlo en práctica.

¿Para qué se usa cada tipo de vinagre?

Aunque parecen lo mismo y huelen bastante parecido, los tipos de vinagre tiene enormes diferencias de composición y uso. No es lo mismo usar un vinagre u otro para limpiar o cocinar. A continuación te cuento todo lo que tienes que saber sobre cada variedad de vinagre, sus usos y contradicciones.

tipos de vinagre.jpg Los usos y aplicaciones del vinagre varían según su acidez y proceso de elaboración.