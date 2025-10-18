Por qué hay que colocarse vinagre de manzana en las axilas: ¿qué significa?

El vinagre de manzana es un ingrediente común de casa que suele utilizarse en la cocina para preparar algunas recetas, o en el mundo de la cosmética para algunos tratamientos naturales. Hoy te cuento qué significa el truco del vinagre en las axilas, para qué sirve y cómo puedes realizarlo, según especialistas.
El vinagre de manzana se obtiene por fermentación de cáscaras de manzana y en ocasiones con los corazones o centro de la fruta. Es un ingrediente que se puede conseguir en cualquier supermercado o se puede fabricar de manera casera en el hogar.
Te explico por qué deberías colocarte vinagre en las axilas
Antes de realizar cualquier procedimiento natural o casero en la piel, es importante consultar con un especialista y no utilizar productos de manera aleatoria. El vinagre de manzana posee grandes beneficios para la piel, comprobados y avalados por expertos, siempre y cuando se utilice diluido y de manera controlada.
Es posible utilizar vinagre de manzana en las axilas, siempre bajo ciertas especificaciones ¿Qué significa? Partiendo del hecho de que muchas veces las axilas se irritan, oscurecen y secan, el vinagre puede combatir esas afecciones de la piel.
La piel de las axilas se llena de manchas oscuras, principalmente por el método de depilación, como el rasurado. También la exposición al sol, la transpiración, los cambios hormonales, una mala higiene de la piel y la acumulación de células muertas, puede favorecer la aparición de manchas.
Estudios demuestran que el vinagre de manzana posee beneficios antimicrobianos, antioxidantes y antifúngicos para la piel. Es un exfoliante natural, tonificante, trata el acné en ciertos casos leves, aclara imperfecciones y ayuda a curar infecciones.
Para utilizarlo en a piel de las axilas, lo ideal es diluirlo con bastante agua y frotarlo con cuidado en la zona que deseas blanquear. Nunca utilices vinagre puro, ya que el ácido puede ocasionar irritación. Realiza una prueba cutánea en alguna zona pequeña de la piel para ver cómo reacciona antes de ponerlo en las axilas.
¿Para qué otras cosas de cosmética puedes utilizar vinagre de manzana?
El vinagre se puede usar en cosmética para preparar acondicionadores de cabello. Además, el vinagre de manzana preparado correctamente y en pocas dosis puede ser bueno para la pérdida de peso.
El vinagre de manzana puede neutralizar el olor de los pies causado por alguna infección de hongos. El vinagre combate la caspa del cabello y otras alteraciones del cuero cabelludo de manera fácil y efectiva.
En ciertas ocasiones se puede usar vinagre para combatir el acné, mezclado con otros productos. Finalmente, el vinagre de manzana es bueno para las quemaduras de sol o de la piel.