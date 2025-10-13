Por qué hay que usar un chorrito de vinagre para bañar al perro: ¿qué significa?

El vinagre también se puede usar en el hogar para desinfectar pisos, limpiar ventanas, espejos, desengrasar el horno, neutralizar los malos olores de la cocina y la heladera, destapar las cañerías y remover el sarro de las griferías.

Te explico por qué deberías bañar al perro con un poco de vinagre

Existen algunos remedios caseros para combatir las pulgas del perro, aunque siempre deben realizarse con mucha responsabilidad, cuidado y precaución. Las pulgas son parásitos externos que se alimentan de la sangre de muchos animales, entre ellos los perros.

El ácido del vinagre es muy bueno para combatir las pulgas, siempre que se trate de una infestación pequeña y controlable. El olor y sabor intenso del vinagre mantiene a las pulgas alejadas y en ocasiones logra exterminarlas.

bañar perro Utiliza poco vinagre y lava a tu mascota con mucho cuidado.

Coloca en la bañera del perro abundante agua templada y añade un chorro generoso de vinagre de manzana. Tiene que ser más agua que vinagre. Coloca a tu perro dentro de la bañera y masajea su pelaje con la mezcla de agua y vinagre, con mucho cuidado y cariño. Las pulgas comenzarán a caer en el agua, muertas o vivas. Si quieres puedes repetir el procedimiento. Pasa un peine por el pelo de tu perro para remover algunas pulgas que no hayan caído. Si lo deseas y para eliminar el olor a vinagre, puede bañar a tu perro con normalidad con su champú de siempre.

Cómo puedo usar vinagre para alejar las pulgas de la casa

limpiar con vinagre Si se trata de un caso de pulgas muy extremo, lo mejor es recurrir a un experto en el asunto.

Con la misma mezcla o solución de vinagre y agua, puedes limpiar los espacios de la casa donde suelen estar los perros recostados. Las pulgas son peligrosas, también para las personas, no solo muerden a las mascotas. Además, las plagas en general son poco higiénicas y molestas para el hogar.

Puedes rociar con un pulverizador en los rincones de la casa que pueden aparecer pulgas o lavar bien los pisos con una mezcla de vinagre y agua.