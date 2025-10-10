bidé El vinagre es un ácido potente y natural que puede utilizarse en varios trucos de limpieza.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el bidé del baño

El bidé es uno de los elementos del baño que más utilizamos a diario y que más expuesto está a la suciedad. Como casi todas las superficies del baño, el bidé está constantemente expuesto a los gérmenes, salpicaduras, la humedad y algunos insectos pequeños como la mosca de la humedad.

Si bien lo ideal es realizar una limpieza semanal y profunda del baño para mantener el orden y evitar la proliferación de seres vivos, también puedes realizar pequeñas desinfecciones cada vez que utilizas el bidé y el inodoro para, de alguna forma, prolongar la limpieza.