Es importante mantener el baño impecable y libre de malos olores. Con un poco de vinagre puedes conseguirlo. 

Con un poco de vinagre y algunos pasos sencillos, puedes desinfectar el bidé y otras partes del baño. Continúa leyendo para descubrir qué significa este truco y cómo puedes realizarlo en casa de manera segura.

El vinagre es un ácido potente y natural que puede utilizarse en varios trucos de limpieza.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el bidé del baño

El bidé es uno de los elementos del baño que más utilizamos a diario y que más expuesto está a la suciedad. Como casi todas las superficies del baño, el bidé está constantemente expuesto a los gérmenes, salpicaduras, la humedad y algunos insectos pequeños como la mosca de la humedad.

Si bien lo ideal es realizar una limpieza semanal y profunda del baño para mantener el orden y evitar la proliferación de seres vivos, también puedes realizar pequeñas desinfecciones cada vez que utilizas el bidé y el inodoro para, de alguna forma, prolongar la limpieza.

Utiliza elementos de protección para la vista, las manos y la boca al momento de limpiar el baño.

¿Qué significa el truco del vinagre en el bidé? Esta técnica es mu útil y efectiva para mantener el bidé del baño libre de olor, sarro, marcas amarillas, marcas de agua y gérmenes. Puedes tener una mezcla de vinagre blanco de limpieza a mano siempre, a un costado del inodoro y usarla con frecuencia.

Coloca en un recipiente pulverizador partes iguales de agua y vinagre de limpieza. Rocía el bidé con la solución de vinagre, deja que actúe por unos minutos y enjuaga con agua.

Otros usos del vinagre en el hogar: un producto con grandes beneficios

El vinagre es un ingrediente ácido y poderosos con múltiples funciones. Dentro de sus varias cualidades, destaca su poder desinfectante, abrasivo, y limpiador. Además, el vinagre neutraliza los malos olores, ablanda los sedimentos o acumulaciones de minerales y repele ciertas plagas del jardín, sobre todo hormigas.

Lee bien las etiquetas de vinagre antes de utilizarlo en la casa o la cocina.

  • Puedes utilizar vinagre para limpiar todo tipo de vidrios o cristales, principalmente las ventanas de casa, los espejos o ventanillas de autos.
  • El vinagre suele utilizarse para remover el sarro acumulado en las canillas, grifería, inodoro y superficies en general.
  • Con un poco de vinagre blanco puedes evitar y eliminar los hongos de las paredes y el techo del baño.
  • Muchas personas limpian las hojas de las plantas con vinagre, es un truco de jardinería muy efectivo y con grandes beneficios para las especies.
  • El vinagre es muy bueno para quemar y eliminar la hierba mala del jardín.
  • Con un poco de vinagre puedes cocinar y mejorar algunos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar carnes con vinagre de vino o preparar huevos cocidos con una cucharadita de vinagre de manzana en el agua de cocción.
  • Finalmente, puedes utilizar un poco de vinagre para lavar ropa, quitar manchas de sudor, malos olores o banquear las medias. Siempre usando el vinagre diluido en agua.

