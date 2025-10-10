El bidé es uno de los elementos del baño que más utilizamos a diario y que más expuesto está a la suciedad. Como casi todas las superficies del baño, el bidé está constantemente expuesto a los gérmenes, salpicaduras, la humedad y algunos insectos pequeños como la mosca de la humedad.
Si bien lo ideal es realizar una limpieza semanal y profunda del baño para mantener el orden y evitar la proliferación de seres vivos, también puedes realizar pequeñas desinfecciones cada vez que utilizas el bidé y el inodoro para, de alguna forma, prolongar la limpieza.
¿Qué significa el truco del vinagre en el bidé? Esta técnica es mu útil y efectiva para mantener el bidé del baño libre de olor, sarro, marcas amarillas, marcas de agua y gérmenes. Puedes tener una mezcla de vinagre blanco de limpieza a mano siempre, a un costado del inodoro y usarla con frecuencia.
Coloca en un recipiente pulverizador partes iguales de agua y vinagre de limpieza. Rocía el bidé con la solución de vinagre, deja que actúe por unos minutos y enjuaga con agua.
El vinagre es un ingrediente ácido y poderosos con múltiples funciones. Dentro de sus varias cualidades, destaca su poder desinfectante, abrasivo, y limpiador. Además, el vinagre neutraliza los malos olores, ablanda los sedimentos o acumulaciones de minerales y repele ciertas plagas del jardín, sobre todo hormigas.