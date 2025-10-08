Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que rociar las frutas con vinagre antes de comerlas: ¿qué significa?

Para este tipo de trucos o procedimientos es importante utilizar vinagre apto para consumo, como el de manzana o vino blanco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre muy útil y simple que puedes realizar en casa sin problemas. 

Con un chorrito de vinagre se pueden hacer muchas cosas en el hogar, desde limpiar el inodoro, desinfectar las hojas de tus plantas, lavar frutas y condimentar alguna ensalada. El vinagre es un ingrediente natural, ácido e intenso con enormes beneficios.

Este producto se obtiene por fermentación de alimentos, por lo general frutas y legumbres, y es un excelente desinfectante, producto anti hongos, removedor de pegotes y ablandador de minerales.

En esta ocasión, te voy a explicar qué significa y por qué deberías rociar vinagre de vino o manzana en las frutas frescas antes de consumirlas. Toma nota y presta atención.

El vinagre de manzana es una variedad suave y menos intensa en comparaci&oacute;n con otros tipos.&nbsp;

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las frutas antes de consumirlas

El lavado y desinfección de las frutas y verduras es de suma importancia. Cuando lavamos los alimentos, eliminamos los restos de tierra, polco, pesticidas, bichos o todo lo que las frutas puedan tener. Por lo general vienen con un pre lavado, pero nunca está de más desinfectarlas en casa, sobre todo si vamos a comerlas con cáscaras.

¿Qué significa el truco del vinagre en las frutas? Esta técnica sirve para desinfectar y limpiar en profundidad las frutas. Es importante utilizar vinagre apto para consumo y leer bien las etiquetas de los vinagre antes de comprarlos. Diluye el vinagre blanco de vino en un pulverizador con agua, lava las frutas, rocía con la mezcla de vinagre, refriega bien y vuelve a enjuagar.

Tambi&eacute;n puedes lavar las verduras, legumbres y hortalizas en general con este truco de vinagre.&nbsp;

Si no tienes vinagre, puedes realizar el mismo procedimiento con unas gotas de jugo de limón. Al igual que el vinagre, el limón es un ácido con propiedades similares.

Para desinfectar completamente las frutas, es importante lavar cada una de sus partes y, además, puedes aplicar un poco de bicarbonato de sodio en el agua del lavado para retirar mejor los residuos de pesticidas.

Otros usos del vinagre en la cocina: un ingrediente poderoso

Se recomienda utilizar siempre el vinagre diluido en agua para que no sea tan puro e invasivo.&nbsp;

  • Puedes usar vinagre para limpiar y desinfectar los utensilios de casa como las sartenes, ollas y algunos cubiertos de metal. Es mejor evitar el acero inoxidable.
  • El vinagre suele utilizarse para preparar huevos duros o cocidos. Si agregas un chorrito de vinagre al agua de cocción, luego será mucho más fácil retirar la cáscara y el huevo se cocinará de manera uniforme.
  • El vinagre de vino es muy bueno para marinar carnes. El ácido del alimento penetra en las fibras de la carne y mejora la posterior cocción. La carne queda más tierna y blanda.
  • Finalmente, puedes usar un poco de vinagre para mejorar la textura de las papas fritas. Si rocías con vinagre de manzana las papas crudas antes de freírlas, luego quedará crujientes y doradas.

