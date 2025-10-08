Por qué hay que rociar las frutas con vinagre antes de comerlas: ¿qué significa?

vinagre de manzana El vinagre de manzana es una variedad suave y menos intensa en comparación con otros tipos.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las frutas antes de consumirlas

El lavado y desinfección de las frutas y verduras es de suma importancia. Cuando lavamos los alimentos, eliminamos los restos de tierra, polco, pesticidas, bichos o todo lo que las frutas puedan tener. Por lo general vienen con un pre lavado, pero nunca está de más desinfectarlas en casa, sobre todo si vamos a comerlas con cáscaras.

¿Qué significa el truco del vinagre en las frutas? Esta técnica sirve para desinfectar y limpiar en profundidad las frutas. Es importante utilizar vinagre apto para consumo y leer bien las etiquetas de los vinagre antes de comprarlos. Diluye el vinagre blanco de vino en un pulverizador con agua, lava las frutas, rocía con la mezcla de vinagre, refriega bien y vuelve a enjuagar.

frutas en agua También puedes lavar las verduras, legumbres y hortalizas en general con este truco de vinagre.

Si no tienes vinagre, puedes realizar el mismo procedimiento con unas gotas de jugo de limón. Al igual que el vinagre, el limón es un ácido con propiedades similares.

Para desinfectar completamente las frutas, es importante lavar cada una de sus partes y, además, puedes aplicar un poco de bicarbonato de sodio en el agua del lavado para retirar mejor los residuos de pesticidas.

Otros usos del vinagre en la cocina: un ingrediente poderoso

vinagre en la cocina Se recomienda utilizar siempre el vinagre diluido en agua para que no sea tan puro e invasivo.