Por qué hay que rociar las frutas con vinagre antes de comerlas: ¿qué significa?

Este producto se obtiene por fermentación de alimentos, por lo general frutas y legumbres, y es un excelente desinfectante, producto anti hongos, removedor de pegotes y ablandador de minerales.
En esta ocasión, te voy a explicar qué significa y por qué deberías rociar vinagre de vino o manzana en las frutas frescas antes de consumirlas. Toma nota y presta atención.
El lavado y desinfección de las frutas y verduras es de suma importancia. Cuando lavamos los alimentos, eliminamos los restos de tierra, polco, pesticidas, bichos o todo lo que las frutas puedan tener. Por lo general vienen con un pre lavado, pero nunca está de más desinfectarlas en casa, sobre todo si vamos a comerlas con cáscaras.
¿Qué significa el truco del vinagre en las frutas? Esta técnica sirve para desinfectar y limpiar en profundidad las frutas. Es importante utilizar vinagre apto para consumo y leer bien las etiquetas de los vinagre antes de comprarlos. Diluye el vinagre blanco de vino en un pulverizador con agua, lava las frutas, rocía con la mezcla de vinagre, refriega bien y vuelve a enjuagar.
Si no tienes vinagre, puedes realizar el mismo procedimiento con unas gotas de jugo de limón. Al igual que el vinagre, el limón es un ácido con propiedades similares.
Para desinfectar completamente las frutas, es importante lavar cada una de sus partes y, además, puedes aplicar un poco de bicarbonato de sodio en el agua del lavado para retirar mejor los residuos de pesticidas.