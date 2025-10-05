De manzana, de vino y de limpieza: ¿para qué se usa cada vinagre?

El vinagre de uso alimenticio nació hace miles de años, por accidente o descuido, cuando un vino fermentado se pasó de tiempo de maceración, dando como resultado a un vino agrio y ácido. El vinagre de limpieza se obtiene directamente por destilación de ácido acético, es mucho más concentrado y potente.

Para qué se usa cada tipo de vinagre: un ingrediente infaltable en el hogar

El vinagre de manzana es un ingrediente suave y rico que combina muy bien con ensaladas. Este ingrediente es famoso por sus propiedades y beneficios para la piel, el pelo, las uñas y la salud en general. El vinagre de manzana está presente en muchos procedimientos de belleza, en recetas y trucos.

de vino, por su parte, suele utilizarse en la cocina para realzar sabores, marinar carnes, elaborar vinagretas, salsas y como conservante de vegetales encurtidos. Finalmente, el vinagre de limpieza, suele utilizarse para desincrustar sarro o cal en los baños, griferías, tuberías y electrodomésticos. El vinagre de limpieza sirve para desinfectar y neutralizar olores en la ropa, cajones, y lugares con humedad; así como se utiliza para eliminar las manchas de moho. Los vinagres de alimentos, también se usan para todo lo anterior, pero son menos efectivos.

No uses vinagre para todo: ¿qué cosas de la casa nunca deberías limpiar con este ingrediente?

Existen varias superficies, objetos y materiales que no se llevan muy bien con el vinagre. Lo mismo ocurre con algunos productos de limpieza naturales o industriales.

Por ejemplo, no se recomienda mezclar este ingrediente con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.

