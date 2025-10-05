Con un truco casero y sin vinagre: realiza una limpieza profunda y duradera de la pava eléctrica

Truco casero: cómo realizar una limpieza profunda de la pava eléctrica

La pava eléctrica, al igual que otros electrodomésticos del hogar, se suele llenar de sarro o minerales acumulados. Este sucede porque el aparato trabaja con agua, y el agua por lo general tiene sedimentos de minerales que va dejando poco a poco. Lo mismo le pasa a la tetera convencional, a la grifería del baño y los desagües de la cocina.

Si no se realiza una limpieza constante y se retira el sarro por completo, la pava eléctrica puede empezar a fallar, los filtros se pueden tapar y lo peor de todo: el agua que consumimos para el mate o el café, por más hervida que esté, puede tener restos de sarro y un gusto medio raro.

pava eléctrica Estos ingredientes naturales no dañan la pava eléctrica ni dejan olores dentro de ella.

Por lo general, el truco casero que se utiliza en estos casos, es el truco del vinagre blanco. No siempre tenemos en casa vinagre o simplemente preferimos usar otros ingredientes para limpiar. Si este es el caso, puedes utilizar otro producto bastante similar para realizar la limpieza: limón. Al igual que el vinagre, el limón es un ácido natural y corrosivo.

Llena la pava eléctrica con agua, un poco por debajo de la medida máxima. Coloca el jugo de medio limón y reserva la otra mitad de la fruta. Enciende la pava eléctrica y hierve el agua. Deja que repose unos 10 minutos luego del hervor y retira toda el agua. Espolvorea un poco de bicarbonato de sodio en el interior de la pava eléctrica para realizar una segunda limpieza. Frota el bicarbonato con la otra mitad del limón (asegúrate de que la pava ya esté fría) y vuelve a colocar un poco de agua. Hierve el agua nuevamente y retírala. También es importante hacer una limpieza de los filtros para eliminar el sarro acumulado.

¿Cómo puedo realizar este truco casero si tengo vinagre en casa?

vinagre en la pava eléctrica El vinagre blanco actúa de la misma manera que el limón. Solo basta con poner un chorrito dentro de la pava.

Si casualmente tienes vinagre en casa, puedes realizar exactamente el mismo procedimiento reemplazando el limón. Lo principal es que el vinagre sea el blanco de limpieza y no el de alimentos que usamos para condimentar la ensalada.

Realiza este truco casero con frecuencia, cada 10 días más o menos para evitar que se acumule mucho sarro. Muy sencillo, barato y rápido.