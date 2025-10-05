Por qué recomiendan frotar cáscaras de pepino en las ventanas de casa y para qué sirve

Por qué hay que frotar cáscaras de pepino en las ventanas de casa

Se frotan cáscaras de pepino en las ventanas porque contienen compuestos naturales que resultan desagradables para los insectos, actuando como un repelente ecológico para mantener alejadas moscas, cucarachas y otros.

Los compuestos de la cáscara de pepino desorientan a las plagas y las irritan, provocando que se alejen de la zona de donde detectan su presencia.

Dicho en otras palabras, la ligera acidez y el olor de las cáscaras pueden interferir con los receptores sensoriales de los insectos, dificultando su ingreso al hogar.

La cáscara de pepino es una alternativa económica y saludable para mantener tu casa libre de plagas. A diferencia de otros trucos caseros, este no deja olores fuertes, y tampoco es tóxico para niños o mascotas. ¿Estás listo para realizar este truco casero?

cucarachas, plagas Las cucarachas y otras plagas detestan el aroma de la cáscara del pepino.

El efecto del pepino puede ser temporal, ya que el aroma se desvanece a medida que el pepino se seca. Por eso mismo, es importante frotarlo nuevamente cada tanto para reforzar su efectividad. Si el problema de plagas persiste en tu casa, lo mejor será que te contactes con un especialista.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero