Cómo quitar el olor a perro mojado del ambiente con un truco casero y efectivo

El truco casero más efectivo para eliminar el olor a perro mojado

Hay ciertas razas de perro que, por el tipo de pelaje, desprenden un fuerte olor que puede resultar insoportable para sus dueños. Por lo general con la lluvia, nuestras mascotas se mojan y lo que antes era algo que ocurría en pocas razas, ahora son gran cantidad de perros los que dejan un hedor peculiar que, si vivimos en un piso pequeño o un apartamento, es difícil de ignorar.

olor a perro mojado (1) Los perros tienen una capa de grasa ubicada entre el pelaje y la piel que retiene bacterias y suciedad con la que se encuentra cuando sale a jugar. Por todo ello, cuando el perro se moja, esa capa de grasa se mueve dejando caer parte de la suciedad.

Por eso, el método más eficaz y económico para quitar el olor a perro mojado del ambiente combina tres ingredientes infalibles en cualquier hogar, porque sirve y tiene un gran poder en cualquier tipo de uso: el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el limón.

Estos ingredientes naturales actúan como neutralizadores de olores y desinfectantes suaves, sin dañar la salud de tu perro ni el aire del hogar.

Los ingredientes necesarios son: 1 taza de vinagre blanco, 1/2 taza de bicarbonato de sodio, jugo de limón, 1 litro de agua tibia, un pulverizador o atomizador

El paso a paso de este truco casero es bastante accesible. Primero mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta que el bicarbonato se disuelva completamente. Ahora pone la mezcla en un pulverizador y rocía los ambiente de tu casa o donde haya olor, como los sofás, alfombras, cortinas o rincones donde el perro suele estar. Por último, deja ventilar durante unos minutos y si el olor persiste, repetí la aplicación al día siguiente.

olor a perro mojado (2) El olor a perro mojado no tiene por qué quedarse en tu casa. Con este truco casero y natural, podés mantener el ambiente fresco y agradable, sin productos químicos ni gastos innecesarios.

También puedes agregar unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto para perfumar de forma natural, siempre asegurándote de que no irrite al animal.

Beneficios de este truco casero

El vinagre blanco neutraliza los compuestos del mal olor .

. El bicarbonato de sodio absorbe la humedad y las partículas olorosas.

El limón deja un aroma fresco y tiene propiedades antibacterianas.

Esta combinación no solo elimina el olor del ambiente, sino que también purifica el aire y desinfecta superficies, creando un entorno más saludable para vos y tu perro.