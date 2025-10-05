ANSES: quiénes cobran esta semana del 6 al 9 de octubre

ANSES-calendario-de-pagos ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas, el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

Quiénes cobran del 6 al 9 de octubre según el calendario de pagos de ANSES

Según el calendario de pagos de octubre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,88%%. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.

Hasta el 10 siguen recibiendo una ayuda económica los beneficiarios del Desempleo Plan 2 y, también el miércoles 8, comienzan a cobrar los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025 para esta semana

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en octubre 2025 (mes a cobrar septiembre)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 1 al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 9 de octubre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 9 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 9 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 9 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 9 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Pagos pendientes de octubre 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas