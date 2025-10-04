Qué jubilados cobran el nuevo bono en octubre

ANSES: calendario de pago confirmado para jubilados en octubre

Comunicado oficialmente en las redes de ANSES, se conoció el calendario de pago del mes de octubre, el cual estaba envuelto en una confusión por el traslado del feriado del 12 de octubre. El organismo nacional optó por el adelanto de las acreditaciones de jubilados, pensionados y AUH, quienes comienzan a cobrar el 8 de este mes.

El gobierno nacional de Javier Milei decidió trasladar el feriado nacional del 12 de octubre, por el Día de la raza, al viernes 10 de octubre. Esta modificación fue anunciada luego de que ANSES revelara las fechas de pago para jubilados y pensionados. El anuncio llevó a que el organismo nacional deba reorganizar el calendario de acreditación.

Las fechas elegidas por ANSES, para el pago de jubilados y pensionados en octubre, son las siguientes:

anses (15) Se definió adelantar el pago de jubilados en octubre.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 1 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 2 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 3 : 13 de octubre

: 13 de octubre DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de octubre

: 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 23 de octubre

: 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 24 de octubre

: 24 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 27 de octubre

: 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

ANSES anunció un bono en octubre: qué jubilado lo cobra

Si bien todas las miradas se lo lleva el aumento de ANSES para cada una de sus prestaciones, los jubilados no pierden de vista el anuncio del nuevo bono, pagado por el gobierno de Javier Milei. Una vez más, quienes menos cobran de estos adultos mayores, recibirán un refuerzo económico que supera los 50 mil pesos.

La confirmación del pago de este nuevo bono lleva a que se recuerde que los beneficiarios de ANSES alcanzados por la medida, son los siguientes grupos:

Jubilados de la mínima

PUAM

Pensionados

Beneficios-ANSES-jubilados-pensionados-septiembre El bono de ANSES viene impactado en la mensualidad de los jubilados de la mínima.

El gobierno nacional decide acreditar este bono, con el objetivo de reforzar los haberes de los jubilados que menos cobran de ANSES. El refuerzo llega acreditado a la par de la mensualidad de octubre.

