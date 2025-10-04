Qué jubilados cobran el nuevo bono en octubre

ANSES y el gobierno de Javier Milei dieron a conocer oficialmente que los jubilados cobrarán sus haberes con un aumento del 1.88% en octubre, pero que también recibirán un interesante bono. Este está apuntado a un grupo en particular de adultos mayores, que son aquellos que menos cobran.
Comunicado oficialmente en las redes de ANSES, se conoció el calendario de pago del mes de octubre, el cual estaba envuelto en una confusión por el traslado del feriado del 12 de octubre. El organismo nacional optó por el adelanto de las acreditaciones de jubilados, pensionados y AUH, quienes comienzan a cobrar el 8 de este mes.
El gobierno nacional de Javier Milei decidió trasladar el feriado nacional del 12 de octubre, por el Día de la raza, al viernes 10 de octubre. Esta modificación fue anunciada luego de que ANSES revelara las fechas de pago para jubilados y pensionados. El anuncio llevó a que el organismo nacional deba reorganizar el calendario de acreditación.
Las fechas elegidas por ANSES, para el pago de jubilados y pensionados en octubre, son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
Si bien todas las miradas se lo lleva el aumento de ANSES para cada una de sus prestaciones, los jubilados no pierden de vista el anuncio del nuevo bono, pagado por el gobierno de Javier Milei. Una vez más, quienes menos cobran de estos adultos mayores, recibirán un refuerzo económico que supera los 50 mil pesos.
La confirmación del pago de este nuevo bono lleva a que se recuerde que los beneficiarios de ANSES alcanzados por la medida, son los siguientes grupos:
El gobierno nacional decide acreditar este bono, con el objetivo de reforzar los haberes de los jubilados que menos cobran de ANSES. El refuerzo llega acreditado a la par de la mensualidad de octubre.
Con el aumento confirmado, lo que pagará ANSES a los jubilados y pensionados durante octubre será de: