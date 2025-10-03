PAMI brinda una ayuda gratis que no todos los jubilados conocen: cómo acceder

El excelente beneficio gratuito del PAMI para todos los jubilados que pocos conocen
Se trata del programa "Bienestar PAMI", donde la obra social busca que los jubilados y pensionados mantengan una rutina activa y puedan incluir buenas prácticas relacionadas con la alimentación, la actividad física y el entorno social ayudando a proteger no sólo el cuerpo, sino también la mente.
Además, el PAMI explica en su página web que es importante conocer cuáles síntomas requieren una consulta médica para prevenir futuras complicaciones en los adultos mayores.
El programa Bienestar PAMI tiene como objetivo que los adultos mayores envejezcan de una manera saludable y plena, para ello es fundamental cuidar la salud de forma integral.
En el programa "Bienestar PAMI" los jubilados y pensionados pueden encontrar toda información valiosa sobre los hábitos saludables, medicina preventiva y cuidados estacionales para resguardar el bienestar personal de los afiliados y sus seres queridos.
- Hábitos saludables
- Medicina preventiva
- Cuidados estacionales
- Acompañamiento
"Bienestar PAMI": beneficio gratuito para todos los jubilados
Hábitos saludables
Claves para adoptar un estilo de vida saludable:
- Alimentación saludable
- Cuerpo en movimiento
- Mente activa
- Prevención de caídas
- Sueño saludable
Medicina preventiva
Información importante para reconocer patologías frecuentes y evitar complicaciones.
- ACV
- Cáncer de mama
- Hipertensión
- Diabetes
- Incontinencia urinaria
- Alzheimer
- Enfermedades cardíacas
- Cáncer de pulmón
Cuidados estacionales
Cómo disfrutar cada etapa del año de manera responsable y segura.
- Verano
- Otoño
- Invierno
- Primavera
Acompañamiento
- Deterioro cognitivo
- Enfermedades graves