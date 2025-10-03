PAMI brinda una ayuda gratis que no todos los jubilados conocen: cómo acceder

El excelente beneficio gratuito del PAMI para todos los jubilados que pocos conocen

Se trata del programa "Bienestar PAMI", donde la obra social busca que los jubilados y pensionados mantengan una rutina activa y puedan incluir buenas prácticas relacionadas con la alimentación, la actividad física y el entorno social ayudando a proteger no sólo el cuerpo, sino también la mente.

Además, el PAMI explica en su página web que es importante conocer cuáles síntomas requieren una consulta médica para prevenir futuras complicaciones en los adultos mayores.

Bienestar-PAMI.jpg El programa Bienestar PAMI tiene como objetivo que los adultos mayores envejezcan de una manera saludable y plena, para ello es fundamental cuidar la salud de forma integral.

En el programa "Bienestar PAMI" los jubilados y pensionados pueden encontrar toda información valiosa sobre los hábitos saludables, medicina preventiva y cuidados estacionales para resguardar el bienestar personal de los afiliados y sus seres queridos.

Hábitos saludables

Medicina preventiva

Cuidados estacionales

Acompañamiento

"Bienestar PAMI": beneficio gratuito para todos los jubilados

Hábitos saludables

Claves para adoptar un estilo de vida saludable:

Alimentación saludable

Cuerpo en movimiento

Mente activa

Prevención de caídas

Sueño saludable

Medicina preventiva

Información importante para reconocer patologías frecuentes y evitar complicaciones.

ACV

Cáncer de mama

Hipertensión

Diabetes

Incontinencia urinaria

Alzheimer

Enfermedades cardíacas

Cáncer de pulmón

Cuidados estacionales

Cómo disfrutar cada etapa del año de manera responsable y segura.

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Acompañamiento

Cómo disfrutar cada etapa del año de manera responsable y segura.