PAMI brinda una ayuda gratis que no todos los jubilados conocen: cómo acceder

De la amplia lista de servicios que ofrece el PAMI, los jubilados y pensionados tienen a disposición un beneficio gratuito que pocos conocen

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La ayuda gratuita del PAMI para todos los jubilados y pensionados afiliados.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, les brinda a todos los afiliados de la obra social de los adultos mayores una ayuda gratis que no todos conocen. En esta nota te explicamos cómo acceder a estos beneficios.

Este programa del PAMI busca introducir a los jubilados y pensionados en nuevos hábitos con el objetivo de acompañarlos a envejecer de manera saludable y plena, es fundamental cuidar la salud de forma integral.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-1
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

El excelente beneficio gratuito del PAMI para todos los jubilados que pocos conocen

Se trata del programa "Bienestar PAMI", donde la obra social busca que los jubilados y pensionados mantengan una rutina activa y puedan incluir buenas prácticas relacionadas con la alimentación, la actividad física y el entorno social ayudando a proteger no sólo el cuerpo, sino también la mente.

Además, el PAMI explica en su página web que es importante conocer cuáles síntomas requieren una consulta médica para prevenir futuras complicaciones en los adultos mayores.

Bienestar-PAMI.jpg
El programa Bienestar PAMI tiene como objetivo que los adultos mayores envejezcan de una manera saludable y plena, para ello es fundamental cuidar la salud de forma integral.

En el programa "Bienestar PAMI" los jubilados y pensionados pueden encontrar toda información valiosa sobre los hábitos saludables, medicina preventiva y cuidados estacionales para resguardar el bienestar personal de los afiliados y sus seres queridos.

  • Hábitos saludables
  • Medicina preventiva
  • Cuidados estacionales
  • Acompañamiento

"Bienestar PAMI": beneficio gratuito para todos los jubilados

Hábitos saludables

Claves para adoptar un estilo de vida saludable:

  • Alimentación saludable
  • Cuerpo en movimiento
  • Mente activa
  • Prevención de caídas
  • Sueño saludable

Medicina preventiva

Información importante para reconocer patologías frecuentes y evitar complicaciones.

  • ACV
  • Cáncer de mama
  • Hipertensión
  • Diabetes
  • Incontinencia urinaria
  • Alzheimer
  • Enfermedades cardíacas
  • Cáncer de pulmón

Cuidados estacionales

Cómo disfrutar cada etapa del año de manera responsable y segura.

  • Verano
  • Otoño
  • Invierno
  • Primavera

Acompañamiento

Cómo disfrutar cada etapa del año de manera responsable y segura.

  • Deterioro cognitivo
  • Enfermedades graves

