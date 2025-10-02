Estos son los hospitales exclusivos de PAMI tras la nueva actualización para octubre

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud El Hospital PAMI de Hurlingham es uno de los centros de salud propios y exclusivos de PAMI, enfocado en brindar atención de calidad a sus afiliados.

PAMI: listado de hospitales exclusivos para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social

Según la información disponible en la página web del PAMI, la obra social posee hospitales y centros de salud propios, equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.

PAMI agrega que sus efectores facilitan el acceso a las prestaciones médica y garantizan una atención de calidad para los jubilados y pensionados.

Estos son los principales hospitales y centros de salud propios de PAMI:

Es importante recordar que en la cartilla del PAMI hay una gran cantidad de clínicas, sanatorios y hospitales (privados y públicos) a los cuales los afiliados pueden acceder.

PAMI: claves y servicios de los hospitales exclusivos para jubilados y pensionados

Los beneficios que ofrece PAMI a los jubilados y pensionados afiliados, varían en tres tipos de servicios diferentes.

Atención médica

Asistencia con insumos médicos

Programas de educación integral

Entre los principales servicios que ofrecen estos hospitales con atención exclusiva de PAMI para jubilados y pensionados son los siguientes: