Estos son los hospitales exclusivos de PAMI tras la nueva actualización para octubre

El Hospital PAMI de Hurlingham es uno de los centros de salud propios y exclusivos de PAMI, enfocado en brindar atención de calidad a sus afiliados.
Según la información disponible en la página web del PAMI, la obra social posee hospitales y centros de salud propios, equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.
PAMI agrega que sus efectores facilitan el acceso a las prestaciones médica y garantizan una atención de calidad para los jubilados y pensionados.
La red de cuidado integral de PAMI posee hospitales propios.
Estos son los principales hospitales y centros de salud propios de PAMI:
Es importante recordar que en la cartilla del PAMI hay una gran cantidad de clínicas, sanatorios y hospitales (privados y públicos) a los cuales los afiliados pueden acceder.
PAMI: claves y servicios de los hospitales exclusivos para jubilados y pensionados
Los beneficios que ofrece PAMI a los jubilados y pensionados afiliados, varían en tres tipos de servicios diferentes.
- Atención médica
- Asistencia con insumos médicos
- Programas de educación integral
Entre los principales servicios que ofrecen estos hospitales con atención exclusiva de PAMI para jubilados y pensionados son los siguientes:
- Internación de alta, intermedia y baja complejidad
- Laboratorio clínico para internación
- Quirófanos
- Hospital de día
- Consultorios externos para consulta con especialistas
- Diagnóstico por imágenes
- Guardia 24 horas