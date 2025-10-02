Inicio Sociedad PAMI
Propios

Estos son los hospitales exclusivos de PAMI tras la nueva actualización para octubre

PAMI actualizó en octubre el listado de los hospitales que son exclusivos para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados a partir de octubre 2025.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, tiene a disposición de sus afiliados una serie de hospitales y centros de salud propios. En octubre el listado se actualizó y les recuerda cuales son los servicios disponibles.

PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Además de poseer hospitales y centros de salud propios que son exclusivos para la atención de sus afiliados, el PAMI cuenta en su cartilla con una amplia red de clínicas, sanatorios y hospitales de gestión pública o privada a los que sus adultos mayores tienen acceso.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud
El Hospital PAMI de Hurlingham es uno de los centros de salud propios y exclusivos de PAMI, enfocado en brindar atenci&oacute;n de calidad a sus afiliados.

PAMI: listado de hospitales exclusivos para los jubilados y pensionados afiliados a la obra social

Según la información disponible en la página web del PAMI, la obra social posee hospitales y centros de salud propios, equipados con tecnología de última generación y recursos humanos altamente especializados en las necesidades de las personas mayores.

PAMI agrega que sus efectores facilitan el acceso a las prestaciones médica y garantizan una atención de calidad para los jubilados y pensionados.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-2
La red de cuidado integral de PAMI posee hospitales propios.

Estos son los principales hospitales y centros de salud propios de PAMI:

Es importante recordar que en la cartilla del PAMI hay una gran cantidad de clínicas, sanatorios y hospitales (privados y públicos) a los cuales los afiliados pueden acceder.

PAMI: claves y servicios de los hospitales exclusivos para jubilados y pensionados

Los beneficios que ofrece PAMI a los jubilados y pensionados afiliados, varían en tres tipos de servicios diferentes.

  • Atención médica
  • Asistencia con insumos médicos
  • Programas de educación integral

Entre los principales servicios que ofrecen estos hospitales con atención exclusiva de PAMI para jubilados y pensionados son los siguientes:

  • Internación de alta, intermedia y baja complejidad
  • Laboratorio clínico para internación
  • Quirófanos
  • Hospital de día
  • Consultorios externos para consulta con especialistas
  • Diagnóstico por imágenes
  • Guardia 24 horas

