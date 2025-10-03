ANSES anunció cambios por feriado: cuándo cobran los jubilados

ANSES aumenta cerca de un 2% en octubre: cuánto cobrará un jubilado

El gobierno de Javier Milei y ANSES oficializaron el porcentaje de aumento, poniéndole punto final a una duda que se había generado en los últimos días. Este incremento impacta en las mensualidades de octubre de jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual.

De acuerdo a lo anunciado por ANSES en los medios oficiales, el aumento para jubilados finalmente será del 1.88%, y no del 1.87% como especulaban algunos medios. Hay que recordar que el incremento surge a partir del porcentaje de inflación compartido por el INDEC.

No hay que olvidarse que en octubre, ANSES reforzará los haberes con este bono de 70 mil pesos que acredita mensualmente el gobierno de Javier Milei desde hace más de un año. El objetivo es reforzar los haberes de quienes menos cobran, alcanzando a los jubilados que cobran la mínima, pensionados y PUAM.

El aumento de ANSES será, por tercer mes consecutivo, más bajo del 2%

Con el aumento confirmado, lo que pagará ANSES a los jubilados durante octubre será de:

Jubilación mínima: $396.266,36 con bono

Jubilación máxima: $2.195.679,22

ANSES: calendario de pago confirmado para jubilados en octubre

Luego de tanta especulación, ANSES oficializó el calendario de pago con la decisión definitiva del traslado del feriado del 12 de octubre. El organismo nacional optó por adelantar la acreditación de los haberes de los jubilados que cobraban el día 10.

El gobierno nacional de Javier Milei decidió trasladar el feriado nacional del 12 de octubre, por el Día de la raza, al viernes 10 de octubre. Esta modificación fue anunciada luego de que ANSES revelara las fechas de pago para jubilados y pensionados. El anuncio llevó a que el organismo nacional deba reorganizar el calendario de acreditación.

Beneficios-ANSES-jubilados-pensionados-septiembre ANSES finalmente adelantará las fechas de pago de jubilados.

Las fechas elegidas por ANSES, para el pago de jubilados en octubre, son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 1 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 2 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 3 : 13 de octubre

: 13 de octubre DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo