ANSES responde a la pregunta "¿Cuándo cobro?": las fechas de pago a jubilados, pensionados y asignaciones en octubre

ANSES confirmó el calendario completo de pago a jubilados, pensionados, asignaciones y demás beneficiarios en octubre. Todos los detalles

Daniel Calivares
ANSES confirmó las fechas de pago en octubre 2025 para todos los beneficiarios.

ANSES confirmó las fechas de pago en octubre 2025 para todos los beneficiarios.

ANSES confirmó las fechas de pago en octubre para todos los jubilados, pensionados, asignaciones sociales y prestaciones por desempleo.

Con cambios de último momento debido al feriado del viernes 10 de octubre, ANSES adaptó las fechas de pago para que nadie cobre con un día de atraso.

Al mismo tiempo, el organismo social oficializó el pago de un bono de $70.000 para todos los jubilados que cobran la mínima y confirmó que todos los beneficiarios van a cobrar con un aumento del 1,88%.

ANSES pagará con un aumento del 1,88% en octubre.

ANSES pagará con un aumento del 1,88% en octubre.

Fechas de pago de ANSES en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre
Confirmadas las fechas de pago para todos los beneficiarios de ANSES.

Confirmadas las fechas de pago para todos los beneficiarios de ANSES.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
ANSES también confirmó el pago del subsidio por desempleo.

ANSES también confirmó el pago del subsidio por desempleo.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

