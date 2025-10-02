ANSES responde a la pregunta "¿Cuándo cobro?": las fechas de pago a jubilados, pensionados y asignaciones en octubre

Con cambios de último momento debido al feriado del viernes 10 de octubre, ANSES adaptó las fechas de pago para que nadie cobre con un día de atraso.

Al mismo tiempo, el organismo social oficializó el pago de un bono de $70.000 para todos los jubilados que cobran la mínima y confirmó que todos los beneficiarios van a cobrar con un aumento del 1,88%.