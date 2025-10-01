Inicio Sociedad Alcoholemia
Conductores borrachos

Las multas por alcoholemia ascenderán hasta $5.500.000 si se aprueba el Presupuesto 2026

La Unidad Fija se actualiza el 19% en el Presupuesto 2026. Las faltas leves arrancan en $50.000 y las gravísimas en $500.000. Multas por alcoholemia, en el top

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El Gobierno presentó este miércoles en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 para Mendoza y, en consecuencia, actualizó el monto de la Unidad Fija (UF), es decir, el valor que se utiliza para el cálculo de las multas de tránsito. Por esta razón, las multas por alcoholemia positiva podrían ascender a un máximo de $5.500.000.

El importe de la UF pasó de $420 a $500, un incremento del 19% -muy por debajo del incremento de 2025-.

control de alcoholemia policia de mendoza (2).jpg
En cuánto quedaron las faltas de tránsito leves, graves y gravísimas

Las faltas de tránsito leves, que representan 100 unidades fijas, quedaron en $50.000. Esto será para aquellos que transgredan la ley pero no generen un peligro directo e inmediato, como estacionar en zonas prohibidas (doble fila, veredas o rampas).

Las faltas graves, calculadas con 700 unidades fijas, quedaron en $350.000. Por ejemplo, esto ocurre cuando un automovilista realiza un giro en "U", circula sin el sistema de silenciador en condiciones o transita transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo.

En tanto, las gravísimas, como circular sin licencia de conducir o sin seguro, quedaron en $500.000.

En caso de concurso, es decir, cuando el conductor comete dos o más faltas en simultáneo, deberá pagar $750.000.

Hasta $5.500.000 por alcoholemia positiva en Mendoza

controles de alcoholemia seguridad 2.jpg
Por otra parte, están las multas por conducir en estado de ebriedad. En este caso, los conductores que circulen con menos de 1 gramo de alcohol en sangre (la ley sanciona desde 0,5) podrán ser multados por un mínimo de $1.500.000 y un máximo de $3.000.000, sin posibilidad de reducirlo por pago anticipado.

En caso de superar el gramo de alcohol en sangre, la sanción empieza en $2.000.000 y asciende hasta un máximo de $5.500.000, según figura en la ley de Presupuesto, Avalúo e Impositiva para el 2026.

