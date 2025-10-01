Las multas por alcoholemia ascenderán hasta $5.500.000 si se aprueba el Presupuesto 2026

En cuánto quedaron las faltas de tránsito leves, graves y gravísimas

Las faltas de tránsito leves, que representan 100 unidades fijas, quedaron en $50.000. Esto será para aquellos que transgredan la ley pero no generen un peligro directo e inmediato, como estacionar en zonas prohibidas (doble fila, veredas o rampas).

Las faltas graves, calculadas con 700 unidades fijas, quedaron en $350.000. Por ejemplo, esto ocurre cuando un automovilista realiza un giro en "U", circula sin el sistema de silenciador en condiciones o transita transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo.

En tanto, las gravísimas, como circular sin licencia de conducir o sin seguro, quedaron en $500.000.

En caso de concurso, es decir, cuando el conductor comete dos o más faltas en simultáneo, deberá pagar $750.000.

Hasta $5.500.000 por alcoholemia positiva en Mendoza

controles de alcoholemia seguridad 2.jpg Conductores ebrios podrían pagar hasta $5.500.000 de multa. Foto: imagen ilustrativa y de archivo

Por otra parte, están las multas por conducir en estado de ebriedad. En este caso, los conductores que circulen con menos de 1 gramo de alcohol en sangre (la ley sanciona desde 0,5) podrán ser multados por un mínimo de $1.500.000 y un máximo de $3.000.000, sin posibilidad de reducirlo por pago anticipado.

En caso de superar el gramo de alcohol en sangre, la sanción empieza en $2.000.000 y asciende hasta un máximo de $5.500.000, según figura en la ley de Presupuesto, Avalúo e Impositiva para el 2026.