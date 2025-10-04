Confirmado el precio del dólar este lunes 6 de octubre cuando abran los bancos

Las últimas semanas han sido convulsionadas para el precio del dólar. Después de superar los $1.500, el gobierno de Javier Milei logró llevarlo por debajo de los $1.350, pero en la última semana subió a un promedio que supera los $1.450.
De hecho, el Banco Nación ya confirmó que el precio del dólar, en sus sucursales, cuando comiencen las operaciones bancarias, será de $1.450, mientras que las otras entidades lo tendrán a valores por encima, en su mayoría.
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 6 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.494. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 6 de octubre.
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por debajo del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.440, según confirmaron las cuevas.