Confirmado el precio del dólar este lunes 6 de octubre cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este lunes 6 de octubre cuando comiencen las operaciones bancarias

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Cuál será el precio del dólar en los bancos este lunes 6 de octubre

Los principales bancos de Argentina le confirmaron al Banco Central (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 6 de octubre, después de una semana en la que su valor volvió a aumentar y a pocas semanas de las elecciones legislativas en todo el país.

Las últimas semanas han sido convulsionadas para el precio del dólar. Después de superar los $1.500, el gobierno de Javier Milei logró llevarlo por debajo de los $1.350, pero en la última semana subió a un promedio que supera los $1.450.

De hecho, el Banco Nación ya confirmó que el precio del dólar, en sus sucursales, cuando comiencen las operaciones bancarias, será de $1.450, mientras que las otras entidades lo tendrán a valores por encima, en su mayoría.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco este lunes 6 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 6 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

  • Banco Galicia: $1.455
  • Banco Nación: $1.450
  • Banco ICBC: $1.455
  • Banco BBVA: $1.455
  • Banco Supervielle: $1.456
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
  • Banco Patagonia: $1.455
  • Banco Hipotecario: $1.450
  • Banco Santander: $1.455
  • Brubank: $1.455
  • Banco Credicoop: $1.450
  • Banco Macro: $1.460
  • Banco Piano: $1.460
A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.494. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 6 de octubre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 6 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por debajo del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.440, según confirmaron las cuevas.

