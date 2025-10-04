Confirmado el precio del dólar este lunes 6 de octubre cuando abran los bancos

Dolares (3)

A cuánto se venderá el dólar en cada banco este lunes 6 de octubre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 6 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

Banco Galicia: $1.455

Banco Nación: $1.450

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.456

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460

Banco Patagonia: $1.455

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.460

Banco Piano: $1.460

dolares, cotizacion

A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.494. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 6 de octubre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 6 de octubre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. No obstante, esta semana, su valor iniciará por debajo del precio oficial del dólar, por lo que se venderá a $1.440, según confirmaron las cuevas.