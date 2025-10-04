Es oficial el precio del dólar en el Banco Nación este lunes 6 de octubre

Tras una semana en la que el precio del dólar aumentó, el Banco Nación confirmó a cuánto lo venderá este lunes 6 de octubre, cuando comiencen las operaciones cambiarias.
Tras una semana en la que el precio del dólar aumentó, el Banco Nación confirmó a cuánto lo venderá este lunes 6 de octubre, cuando comiencen las operaciones cambiarias.
La confirmación del Banco Nación se dio en una semana que puede ser clave ante la cercanía de las elecciones legislativas en todo el país, el que puede ser un factor muy importante en el precio del dólar.
Hay que tener en cuenta que el precio del dólar en el Banco Nación es muy importante, ya que es una referencia para el resto de las entidades, que venderán el dólar a un precio similar.
Con la confirmación del Banco Nación, la entidad comunicó que el precio del dólar, cuando se inicien las operaciones cambiarias del lunes 6 de octubre, será de $1.450.
En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día después del inicio de la primavera:
El Banco Nación es una de las entidades que ha sabido fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.
Desde que fuera eliminado el cepo cambiario, la mayoría de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.
Hay otros bancos que también subieron la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.