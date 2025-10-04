Es oficial el precio del dólar en el Banco Nación este lunes 6 de octubre

dolares (2) A cuánto se venderá el dólar este lunes 6 de octubre.

A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este lunes 6 de octubre

Con la confirmación del Banco Nación, la entidad comunicó que el precio del dólar, cuando se inicien las operaciones cambiarias del lunes 6 de octubre, será de $1.450.

En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día después del inicio de la primavera:

Banco Galicia: $1.455

Banco ICBC: $1.455

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.456

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460

Banco Patagonia: $1.455

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.455

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.460

Banco Piano: $1.460

dolares, banco nacion.jpg El precio del dólar en el Banco Nación este lunes 6 de octubre.

Qué hacer con los dólares en el Banco Nación o en otros

El Banco Nación es una de las entidades que ha sabido fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.

Desde que fuera eliminado el cepo cambiario, la mayoría de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.

Hay otros bancos que también subieron la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.