El dólar oficial se mantuvo estable por segundo día consecutivo y el blue cayó $10

Dolares (3) El dólar blue perdió $10 este viernes en el mercado informal de cambios.

Actualmente, el sistema de flotación se ubicó en $1.482,19 para el techo de la banda.

El dólar oficial y los financieros

Si se toma como referencia el viernes pasado, el dólar aumentó $100 ya que ese día había cerrado en $1.350.

Esta semana arrancó en alza, con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el gobierno dispuso que los compradores de la moneda oficial estadounidense no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

El martes, las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial a partir de una modificación en la operatoria, mientras que el Banco Central aclaró que no hubo cambios normativos.

El dólar blue cotizó este viernes en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una disminución del 0,70%. En Mendoza se ofreció a $4 más para la punta vendedora.

El dólar mayorista se posicionó sin variaciones en los $1.424,50.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP bajó 0,1% hasta $1.498,90, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó una caída de 0,9% hasta los $1.534,15. El dólar turista se mostró igual en las últimas 24 horas a $1.885.