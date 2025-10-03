Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial se mantuvo estable por segundo día consecutivo y el blue cayó $10

Si se toma como referencia el viernes pasado, la cotización del dólar en el Banco Nación aumentó $100 ya que ese día había cerrado en $1.350

Este viernes

Este viernes, el dólar cerró a $1.450 en el Banco Nación.

Por segundo día consecutivo, la cotización del dólar oficial se mantuvo estable y terminó la semana en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En cambio, el blue registró una caída de $10 en el mercado informal respecto a la jornada anterior.

De todas maneras, el dólar minorista acumuló una suba del 7,4% en la primera semana de octubre, que incluyó dos días de septiembre.

En las entidades bancarias, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,279 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460 en el Banco Macro, donde el dólar bajó $10 en relación al jueves.

El dólar blue perdió $10 este viernes en el mercado informal de cambios.

Actualmente, el sistema de flotación se ubicó en $1.482,19 para el techo de la banda.

El dólar oficial y los financieros

Si se toma como referencia el viernes pasado, el dólar aumentó $100 ya que ese día había cerrado en $1.350.

Esta semana arrancó en alza, con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el gobierno dispuso que los compradores de la moneda oficial estadounidense no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

El martes, las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial a partir de una modificación en la operatoria, mientras que el Banco Central aclaró que no hubo cambios normativos.

El dólar blue cotizó este viernes en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una disminución del 0,70%. En Mendoza se ofreció a $4 más para la punta vendedora.

El dólar mayorista se posicionó sin variaciones en los $1.424,50.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP bajó 0,1% hasta $1.498,90, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó una caída de 0,9% hasta los $1.534,15. El dólar turista se mostró igual en las últimas 24 horas a $1.885.

