El dólar oficial se mantuvo estable en $1.450, con baja del blue y de los financieros

La ratificación del apoyo de EE. UU. contribuyó a la calma de los mercados. El dólar blue cayó $10 y el MEP cedió, pero el riesgo país volvió a subir

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Pese a que el dólar oficial mantuvo el mismo valor y el resto tuvo bajas, el riesgo país volvió a subir este jueves.

El dólar oficial finalizó este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del miércoles. Por su parte, tanto el blue como los financieros registraron una baja luego de las subas del martes y el miércoles.

Tras varias ruedas alcistas, la moneda estadounidense se estabilizó y mantuvo el mismo valor que en la víspera, cuando la brecha entre dólar oficial y blue volvió a ampliarse.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. Aunque tocó picos de $1.470, como en el caso del Macro.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en$1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja del 0,7% en la jornada.

Para los analistas, mucho tuvo que ver el anuncio del próximo viaje a Estados Unidos del ministro de Economía, Luis Caputo, para cerrar el paquete de asistencia del Tesoro.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,5 con un incremento del 0,1%. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.481,7 para el techo de la banda y $944,32 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP caía 0,5% hasta $1.515,01, y el Contado Con Liquidación (CCL) registraba un descenso de 0,5% hasta los $1.565,63.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta siguió arriba de los $1.900, con el 30% de recargo incluido.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en U$S42.231 millones.

Subieron las acciones y también el riesgo país

El S&P Merval cerró con una suba de 2,52% hasta los 1.809.035,40 puntos. Medido en dólares ganó 3,9%.

En un panel líder positivo, se destacaron las alzas de Transportadora Gas del Norte (8,52%), Metrogas (8,29%) y Grupo Supervielle (6,21%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron subas. Las que más ganaron fueron Grupo Supervielle (4,26%), Grupo Financiero Galicia (4,21%) y Loma Negra (3,09%).

En los títulos públicos, el AL30 aumentó 4,35% y el AL35 subió 5,15%.

En medio de la tensión, el riesgo país avanzó 2,80% hasta 1.264 puntos básicos, según JP Morgan.

