El dólar oficial se mantuvo estable en $1.450, con baja del blue y de los financieros

El dólar blue se cotizaba esta tarde en$1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja del 0,7% en la jornada.

Para los analistas, mucho tuvo que ver el anuncio del próximo viaje a Estados Unidos del ministro de Economía, Luis Caputo, para cerrar el paquete de asistencia del Tesoro.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,5 con un incremento del 0,1%. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.481,7 para el techo de la banda y $944,32 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP caía 0,5% hasta $1.515,01, y el Contado Con Liquidación (CCL) registraba un descenso de 0,5% hasta los $1.565,63.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta siguió arriba de los $1.900, con el 30% de recargo incluido.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en U$S42.231 millones.

Subieron las acciones y también el riesgo país

El S&P Merval cerró con una suba de 2,52% hasta los 1.809.035,40 puntos. Medido en dólares ganó 3,9%.

En un panel líder positivo, se destacaron las alzas de Transportadora Gas del Norte (8,52%), Metrogas (8,29%) y Grupo Supervielle (6,21%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron subas. Las que más ganaron fueron Grupo Supervielle (4,26%), Grupo Financiero Galicia (4,21%) y Loma Negra (3,09%).

En los títulos públicos, el AL30 aumentó 4,35% y el AL35 subió 5,15%.

En medio de la tensión, el riesgo país avanzó 2,80% hasta 1.264 puntos básicos, según JP Morgan.