Juego de seducción: los bancos sorprenden con el plazo fijo en dólares y su ganancia

Los bancos vienen sorprendiendo con una de las inversiones más populares a la hora de seducir a los ahorristas. Se trata del plazo fijo en dólares.
Desde la eliminación del cepo cambiario, han sido varias las entidades que decidieron realizar una estrategia más agresiva para captar los dólares que compraban sus clientes y aumentaron las tasas de interés del plazo fijo en dólares.
De esa manera, la idea de los bancos es que los ahorristas no se lleven los dólares a su casa, sino que los dejen dentro del sistema.
Es tal el juego de seducción que han implementado los bancos, que algunas entidades han llegado a quintuplicar el rendimiento, respecto al que daban antes del fin del cepo cambiario, para plazos fijos a 30 días.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
En el caso de que una persona tuviera 1.800 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 3,70 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.