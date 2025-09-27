Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de septiembre cuando abran los bancos

El dólar tuvo una baja importante en la última semana y los bancos confirmaron cuál será su precio este lunes 29 de septiembre

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuál es el precio que tendrá el dólar este lunes 29 de septiembre en cada banco

Cuál es el precio que tendrá el dólar este lunes 29 de septiembre en cada banco

El precio del dólar tuvo una importante baja a lo largo de la última semana y los bancos confirmaron el valor al que se venderán este lunes 29 de septiembre, cuando abran las operaciones cambiarias.

Luego de haber llegado al récord de $1.515, el precio del dólar tuvo una semana a puro descenso, volviendo a niveles de semanas atrás. En ese sentido, los bancos más importantes le adelantaron al Banco Central el precio al que se podrá acceder a la moneda norteamericana.

La venta de dólar oficial este lunes comenzará con una novedad importante y es que aquellos que compren dólares oficiales, no podrán venderlo como dólar MEP por 90 días, evitando un rulo financiero que muchos han sabido aprovechar.

dolares bancos
A cu&aacute;nto se va a vender el d&oacute;lar en cada banco, este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se va a vender el dólar en cada banco, este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este lunes 29 de septiembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

  • Banco Galicia: $1.360
  • Banco Nación: $1.350
  • Banco ICBC: $1.370
  • Banco BBVA: $1.370
  • Banco Supervielle: $1.361
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.365
  • Banco Patagonia: $1.370
  • Banco Hipotecario: $1.360
  • Banco Santander: $1.370
  • Brubank: $1.375
  • Banco Credicoop: $1.375
  • Banco Macro: $1.370
  • Banco Piano: $1.365
Dolares
Los bancos confirmaron el precio al que vender&aacute;n el d&oacute;lar este lunes 29 de septiembre.

Los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.394. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 29 de septiembre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 29 de septiembre será de $1.440.

Temas relacionados:

Te puede interesar