Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de septiembre cuando abran los bancos

Luego de haber llegado al récord de $1.515, el precio del dólar tuvo una semana a puro descenso, volviendo a niveles de semanas atrás. En ese sentido, los bancos más importantes le adelantaron al Banco Central el precio al que se podrá acceder a la moneda norteamericana.
La venta de dólar oficial este lunes comenzará con una novedad importante y es que aquellos que compren dólares oficiales, no podrán venderlo como dólar MEP por 90 días, evitando un rulo financiero que muchos han sabido aprovechar.
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.394. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 29 de septiembre.
Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 29 de septiembre será de $1.440.