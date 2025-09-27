Confirmado el precio del dólar este lunes 29 de septiembre cuando abran los bancos

dolares bancos A cuánto se va a vender el dólar en cada banco, este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este lunes 29 de septiembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

Banco Galicia: $1.360

Banco Nación: $1.350

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.361

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.365

Banco Patagonia: $1.370

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.370

Brubank: $1.375

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.370

Banco Piano: $1.365

A cuánto se podrán comprar los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1.394. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 29 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 29 de septiembre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 29 de septiembre será de $1.440.