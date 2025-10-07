Por qué hay que rociar el techo con vinagre: ¿qué significa?

rociar Utiliza el vinagre de limpieza concentrado únicamente para limpiar. No es un producto apto para consumo.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el techo

¿Qué significa el truco del vinagre en el techo? Esta técnica desconocida y poco convencional es muy útil y efectiva. El vinagre se utiliza para limpiar las manchas de humedad y pegotes del techo, ya sea en el baño, la cocina o las habitaciones.

limpiar techo Puedes tener esta mezcla de vinagre siempre a mano y utilizarla cuando la necesites.

El vinagre es un excelente ácido, desinfectante, antibacteriano, anti hongos y abrasivo. Lo ideal es usar vinagre blanco de limpieza diluido para realizar este procedimiento y utilizar elementos de protección en los ojos por si chorrea un poco de vinagre desde el techo.