Por qué hay que sumergir en vinagre las herramientas oxidadas: ¿qué significa?

vinagre El vinagre destilado es mucho más ácido y no es apto para consumo.

El óxido es una sustancia que se produce por oxidación cuando el metal reacciona a la humedad y el oxígeno del ambiente. El óxido de hierro aparece en forma de capa marrón o roja que poco a poco va debilitando el metal. Si se detecta a tiempo, es posible eliminarla de los objetos de metal y prevenir el deterioro total.

Normalmente, el óxido aparece en los metales que contienen hierro, como el acero. Sin embargo, otros metales no ferrosos también producen una capa por oxidación.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en las herramientas con óxido

¿Qué significa el truco del vinagre en las herramientas? Este procedimiento simple y rápido, es de mucha utiliza para diluir y remover el óxido de las herramientas de acero.

Antes de realizar cualquier truco con vinagre, revisa bien la etiqueta del producto, chequea que las herramientas oxidadas no estén muy deterioradas. En algunos casos, las superficies con óxido no se pueden recuperar. Utiliza guantes, barbijo y materiales de protección.

herramientas Ten cuidado al tocar o manipular herramientas con óxido. Utiliza siempre guantes.

Simplemente, debes colocar las herramientas con óxido dentro de un recipiente con vinagre blanco de limpieza y dejarlas reposas por un par de horas. Transcurrido ese tiempo, verás cómo el óxido saldrá prácticamente solo. Si no tienes vinagre, puedes utilizar un poco de jugo de limón y sal.

También puedes usar el vinagre para remover otras sustancias, como cal o sarro de las griferías. El vinagre es un ácido, por ende reacciona con ciertos depósitos minerales, altera el pH de los mismos y descompone las sales.

¿Cómo puedo evitar que se forme óxido en las herramientas?

óxido La humedad es el peor enemigo del acero. Evita el agua y los espacios sin ventilación al momento de almacenar tus herramientas.

Para evitar el truco del vinagre y mantener las herramientas libres de óxido, puedes considerar algunas recomendaciones.