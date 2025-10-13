En un año, los hospitales de Mendoza recaudaron 303% más por el cobro a las obras sociales. 

alfredo cornejo rodolfo montero (1) El gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro de Salud, Rodolfo Montero, recorriendo una obra en un hospital.

Si bien el beneficio es importante para todo el sistema, teniendo en cuenta que hasta se compraron nuevas ambulancias con parte de esos fondos, el impacto es mayor para los servicios más pequeños y más alejados de los grandes centros poblacionales. Todos los meses se les trasfiere su recaudación por Reforsal.

El detalle del crecimiento en la recaudación de los hospitales

El ministro de Salud ponderó los números en los últimos dos años, desde que se aprobaron los cambios en el Reforsal.

En los hospitales centralizados como el Central, el hospital Notti o el Lagomaggiore, en la sumatoria de la recaudación puede verse el salto.

En 2023 la recaudación fue de 74.402.158,69

En 2024 la recaudación fue de 116.296.000,42

En 2025 la recaudación fue de 468.983.676,71

Entre 2023 y 2024 la variación es del 56%. Mientras que entre 2024 y 2025 es del 303%.

Para el caso de las áreas de salud departamentales, de las que dependen los centros de salud, el número también es representativo.

Para el 2023 la recaudación fue de $51.538.739,70

Para el 2024 la recaudación fue de $84.319.358,92

Para el 2025 la recaudación fue de $344.892.359,41

ambulancias servicio de emergencias coordinado alta complejidad Con los fondos del Reforsal se renovó parte de la flota de ambulancias. Un porcentaje de lo que se recauda por la atención de pacientes con obra social va a este sistema de recupero. Foto: Gobierno de Mendoza

El balance a un año de los cambios en la recaudación de los hospitales

Montero destacó la importancia de haber fortalecido el Reforsal. Ahora, además de mejorar el cobro hay un cuerpo de abogados que trabajan en el seguimiento de las facturas impagas hasta la ejecución.

"Es muy importante para todo el sistema. Más para los hospitales más pequeños y centros de salud que podrán mejorar su equipamiento y brindar servicios de mayor complejidad y por ende recaudar más", subrayó.

El funcionario indicó que los objetivos trazados, en un principios, eran mayores, siendo que en un mes se recaudara lo que antes se hacía en un año.

"Es todo un proceso que se está aceitando y hemos mejorado muchísimo. Hay que entender que son procesos que demandan tiempo y ya se está notando el cambio porque los hospitales tienen fondos propios para planificar sus mejoras o hacer la contratación de horas a profesionales de la salud", marcó.

De lo que se proyecta, Montero adelantó que se está trabajando en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para importar ambulancias. Algo que no se había hecho nunca en el país y bajar los costos, como se viene haciendo con los medicamentos importados de India.