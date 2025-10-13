Milei viaja a Estados Unidos para cerrar con Donald Trump la asistencia económica de Estados Unidos

Según confirmaron fuentes oficiales, la delegación presidencial partirá al mediodía en un vuelo especial rumbo a Washington, donde será recibida por el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes ya se encuentran en la capital norteamericana preparando la agenda.

El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

Una cumbre con alto contenido político y económico para Javier Milei

La reunión bilateral con Trump está programada para el mediodía del martes en la Casa Blanca. Allí, Milei y el líder republicano mantendrán un encuentro a solas, seguido de una reunión ampliada entre los equipos económicos de ambos países. Posteriormente, la delegación argentina participará de un almuerzo de trabajo con funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la agenda difundida por presidencial.

bessent y Trump El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Donald Trump.

El itinerario de Javier Milei en Estados Unidos

Lunes 13 de octubre

Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington

arribará a la capital de Estados Unidos.

Martes 14

01.50. Arribo del Presidente a la Blair House.

El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12.45. Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13.45. Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar: Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Miércoles 15