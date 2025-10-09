Estados Unidos confirmó la asistencia financiera para Argentina y el dólar volvió a caer

Por otro lado, anticipó que el Tesoro se está preparando "de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados".

Conocida la confirmación del plan de asistencia financiera de Estados Unidos para Argentina, el propio presidente Javier Milei volvió a llenar de elogios a Caputo, calificándolo de nuevo como el "mejor ministro de la historia".

Bessent, Caputo, EEUU y Argentina

En otro aspecto, el secretario del Tesoro línea, subrayó las políticas argentinas, "cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas" y que "su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito". Esto en particular busca calmar la tensión cambiaria de las últimas semanas y de cara a las elecciones del 26 de octubre, pero en especial las especulaciones sobre un nuevo esquema cambiario una vez pasados los comicios.

"Le recalqué al ministro Caputo que el liderazgo económico de América Primero del presidente Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense", dijo en línea con lo que ya había anticipado, sobre negociaciones con empresas estadounidenses que podrían invertir una vez pasadas las elecciones.

Por otro lado, destacó la coordinación con el FMI y que la comunidad internacional apoya "unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal". Sin embargo, destacó que "solo Estados Unidos puede actuar con rapidez".

Caputo le informó a Bessent de "su estrecha coordinación con el FMI respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa".