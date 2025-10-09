Tras el acuerdo con Estados Unidos todos los tipos de dólar cerraron en baja

El dólar oficial cerró este jueves en $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de la jornada anterior. Fue luego de confirmarse la asistencia financiera a la Argentina por parte de Estados Unidos.
Aunque había trepado hasta $1.490 por la mañana, el tipo de cambio minorista cayó $40 al término de la rueda cambiaria, hasta conocerse detalles del acuerdo con Scott Bessent, secretario del Tesoro.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. Y si bien hubo varias pizarras en baja de entre $20 y $45 (Galicia, ICBC), en otros subió hasta $15 para alcanzar picos de $1.470 (Santander) y $1.490 (Macro).
Bessent había señalado en su cuenta de X que el gobierno de Estados Unidos decidió comprar bonos argentinos y el swap por U$S20.000 millones. Tras el anuncio se supo que el ministro de Economía, Luis Caputo, su vice José Luis Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, regresarán este viernes al país.
Los funcionarios tienen previsto volver a Washington la semana próxima para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.
El dólar blue cerró este jueves en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios respecto a la jornada anterior. En Mendoza, el paralelo rozó los $1.480.
Por su parte, el dólar mayorista también atravesó un sube y baja: había llegado a $1.470. Pero al igual que el minorista la noticia de la asistencia financiera de Estados Unidos lo llevó a $1.420 con una baja de 0,7%, atribuida a una mayor oferta de divisa norteamericana, lejos de la banda cambiaria máxima de intervención del Banco Central ($1.485,14).
En cuanto a la cotización de los financieros, registraron la mayor caída, con un promedio de 5,6%. Mientras el MEP perdió durante las primeras horas 3,9% hasta$1.468,72, pero no se detuvo: finalmente cedió otros $25 situándose en $1.443,52.
Al mismo tiempo, el dólar Contado con Liquidación (CCL) registraba un descenso de 3,9% hasta los $1.483,69. Y finalmente cerró en $1.457,85.
Asimismo, producto de otra caída el dólar tarjeta alcanzó los $1.912,50, con el 30% de recargo incluido.