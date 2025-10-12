Elecciones: el fiscal electoral se opone a la reimpresión de la boleta con la cara de Diego Santilli

A dos semanas de los comicios, el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires se sigue en tensión y más allá del pronunciamiento del fiscal, la decisión final la tomará la Cámara Nacional Electoral.

Diego Santilli Boleta Elecciones Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen el fiscal sobre las boletas para las elecciones del domingo 26

El fiscal repasó los informes técnicos del Correo Argentino, la Dirección Nacional Electoral (DINE) y la Secretaría Electoral de la provincia de Buenos Aires, que coinciden en un punto: ya no hay margen de tiempo para iniciar nuevamente el proceso de impresión, encuadernado, escaneo, control y distribución de las boletas únicas de papel.

Detalló que el 11 de octubre fue la última fecha operativa para enviar los archivos a imprenta, y los tiempos establecidos por el Código Electoral Nacional ya fueron cumplidos.

“Retrotraer el avanzado cronograma electoral para evitar una probable confusión en una sola agrupación es técnicamente inviable. Pero cuando el riesgo es comprometer a las elecciones, la conclusión es forzosa”, advirtió el fiscal.

El dictamen recordó que la reimpresión implicaría un gasto público de $12.169 millones, monto que el Estado debería destinar para volver a imprimir, empaquetar y distribuir los 40.000 talonarios de boletas que ya se encuentran listos para su traslado.

La Junta Electoral Nacional del Distrito Buenos Aires había rechazado la semana pasada el pedido de LLA precisamente por esa razón, argumentando que “preservar la estabilidad del calendario electoral y la certeza del voto” es prioridad absoluta.

elecciones La elecciones legislativas nacionales serán el domingo 26.

“La modificación solicitada, además de ser materialmente imposible, contradice los plazos y etapas perentorias fijadas por la ley electoral”, sostuvieron los jueces Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense.

El representante del Ministerio Público Fiscal también remarcó que la Junta Electoral no cuenta con la fotografía oficial de Diego Santilli, lo que impediría incluso realizar la prueba de impresión y la validación del diseño final, tal como exige la normativa vigente.

“El día 11 de octubre era el último para aprobar los modelos. A partir de esa fecha se inició la cadena de control y sellado que ya está en marcha”, precisó.

El fiscal recomendó mantener la boleta vigente, que aún lleva la imagen de José Luis Espert, pese a su renuncia.

La decisión final, sin embargo, deberá ser tomada por la Cámara Nacional Electoral, que podría pronunciarse esta misma semana.

Fuentes: A24, Cámara Nacional Electoral y Archivo Diario UNO